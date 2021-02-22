NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
22 Şubat 2021 11:24
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Sacramento Kings'i 128-115 mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 38 sayı, 18 ribaund ve 4 asistle takımın en etkili ismi olurken, Khris Middleton 32 sayı, sekiz ribaund, altı asist, dört top çalma ve iki blokluk bir katkı sağladı. Kings'de 23 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma ile oynayan Tyler Haliburton, takımın en skoreriydi. DaQuan Jeffries ise 18 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Brooklyn Nets, Staples Center'da ev sahibi LA Clippers'ı 112-108 yıktı. Brooklyn, bitime 8:30 kala 15 sayı farkla önde giderken, LA ekibi 30 saniye kala bu skoru eşitledi. Deandre Jordan'ın 12 saniye kala Kyrie Irving'in kaçırdığı topu tiplemesiyle, Nets ekibi maçı kazanmayı başardı. James Harden 37 sayı, 11 ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile takımın en etkili ismi olurken, Kyrie Irving 28 sayı, 4 ribaund ve 8 asist kaydetti. Clippers'ta Paul George 34 sayı, altı ribaund, yedi asist ve iki blokla takımın en skoreri olurken, Kawhi Leonard 29 sayı, 13 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Başka hiçbir ilk beş oyuncusu, çift haneli skor ürtemedi.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk Denver Nuggets'ı 123-115 mağlup etti. Trae Young, Hawks'a 35 sayı, 15 asist, 6 ribaund ve bir top çalma ile liderlik etti. Clint Capela ise 22 sayı, 10 ribaund ve bir blok kaydetti. Jamal Murray 30 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile Nuggets'ın en skoreri olurken, Nikola Jokic 15 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve üç top çalma ile, Facundo Campazzo ise benchten gelip 16 sayıyla oynadı.
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Toronto Raptors, konuk Philadelphia 76ers'ı Amalie Arena'da 110-103 yendi. Fred VanVleet'in 23 sayı, 9 asist, 5 ribaund, bir top çalma ve bir blok ile Raptors'ın en etkili ismi olduğu maçta, Pascal Siakam da aynı şekilde 23 sayı, sekiz asist, yedi ribaund ve bir top çalma kaydetti. Ben Simmons, 76ers'a 28 sayı, 9 ribaund, 5 asistle liderlik ederken, Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaund, iki asist ve iki blokluk bir katkı sağladı.
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Orlando Magic, Detroit Pistons'ı Amway Center'da 105-96 yıktı. Magic'te Nikola Vucevic 37 sayı, 12 ribaund, üç asist, iki blok ve bir top çalma ile en etkili isimdi. Evan Fournier 29 sayı, yedi ribaund ve yedi asistle oynarken, Terrance Ross 17 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik bir katkı yaptı. Jerami Grant, Pistons'a 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle liderlik ederken, Josh Jackson 17 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.
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New York Knicks, Minnesota Timberwolves'u Madison Square Garden'da 103-99 devirdi. Julius Randle, Knicks'e 25 sayı, 14 ribaund ve 4 asistle liderlik etti. R.J. Barrett 21 sayı, dört ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Karl-Anthony Towns, Timberwolves'un 27 sayı, 15 ribaund ve üç blokla en etkili ismi oldu. Ricky Rubio ise 18 sayı ve altı asist kaydetti.
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Oklahoma City Thunder, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 117-101 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 9 asist ve 4 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Theo Maledon 14 sayıyla, Al Horford ise 16 sayı, sekiz ribaund ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Cavs'de Collin Sexton 27 sayıyla takımının en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 11/11 şut isabetiyle 26 sayı bularak, kusursuz bir hücum performansı sergilerken, ayrıca 17 ribaund, üç blok ve iki asistlik bir performans sergiledi. Darius Garland 21 sayı ve 8 asistle oynarken, milli oyuncuCedi Osman maçı 6 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle tamamladı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Boston Celtics'i uzatma periyodunda 120-115 yendi. New Orleans, 24 sayılık bir farkı kapatarak maçı uzatmaya götürdü ve bu uzatma periyodunda Boston'ı 7 sayıda tuttu. Brandon Ingram da bitime 33.3 saniye kala bulduğu üçlükle Pelicans için galibiyeti garantilemiş oldu. Ingram 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle Pelicans'ın en skoreriydi. Zion Williamson 28 sayı ve 10 ribaundlık bir katkıda bulunurken, Josh Hart benchten 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Jayson Tatum, 32 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile Celtics'in en skoreri olurken, Jaylen Brown 25 sayı, dokuz asist ve altı ribaund ile oynadı.