NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
09 Şubat 2021 09:51
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, konuk Oklahoma City Thunder'ı Staples Center'da uzatmada 119-112 yıktı. Lakers'ta LeBron James'ten 28 sayı, 14 ribaund, 12 asistlik bir triple-double geldi, ayrıca iki top çalma ve iki blok da kaydetti. Dennis Schröder 19 sayı, yedi ribaund ve 5 asist kaydederken, Montrezl Harrell 21 sayı, sekiz ribaund ve iki asistle oynadı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı, yedi ribaund ve 10 asistle yine OKC'nin en etkili ismiydi. Darius Bazley 21 sayı, 16 ribaund ve 3 asistle, Hamidou Diallo ise 20 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Milwaukee Bucks, ev sahibi Denver Nuggets'ı Ball Arena'da 125-112 devirdi. Bucks'ta 30 sayı, 9 ribaund ve 3 blok ile oynayan Giannis Antetokoumpo, takımının en skoreriydi. Khris Middleton 29 sayı, 8 ribaund, 12 asist ve 3 top çalma kaydetti. Nuggets'ın liderliğini Nikola Jokic, 35 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle yaptı. Will Barton ise 24 sayı, dört asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
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Phoenix Suns, PHX Arena'da konuk Cleveland Cavaliers'ı 119-113 yendi. Devin Booker 36 sayı, sekiz asist ve beş ribaundla Suns'a liderlik ederken, Mikal Bridges 22 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile, Deandre Ayton ise 15 sayı, 16 ribaund ve 3 blok ile maçı tamamladı. Collin Sexton 23 sayıyla Cavs'in en skoreri oldu. Darius Garland 17 sayı, 7 asist ve 2 ribaund ile oynarken, milli oyuncumuz Cedi Osman yalnızca 2 sayı 2 ribaundda kaldı.
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San Antonio Spurs, konuk Golden State Warriors'ı AT&T Center'da 105-100 mağlup etti. Dejounte Murray, Spurs'e 27 sayı, 10 ribaund, nadir görülen sekiz top çalma ve dört asistle liderlik etti. DeMar DeRozan ise 21 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile oynadı. Stephen Curry ise Warriors'ı 32 sayı, yedi ribaund ve 6 asistle taşıdı. Kelly Oubre Jr. 24 sayı ile kendisini izlerken, Draymond Green yedi sayı, 10 ribaund, 10 asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti.
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Minnesota Timberwolves'u 127-122 yıktı. Mavs'de Kristaps Porzingis 27 sayı ve 13 ribaundlık bir double-double ile takımın en skoreri olurken, altı da blok kaydetti. Luka Doncic 26 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve bir top çalma eklerken, Tim Hardaway Jr. da 24 sayıyla maçı tamamladı. Malik Beasley 30 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle Timberwolves'un liderliğini üstlenirken, çaylak Anthony Edwards 22 sayı, dört asist, iki ribaund, iki top çalma ve iki blokla oynadı.
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Toronto Raptors, FedEx Forum'da Memphis Grizzlies'i 128-113 devirdi. Pascal Siakam ve Fred VanVleet, 32'şer sayıyla Raptors'a liderlik ettiler. Norman Powell ise 29 sayı kaydetti. Grizzlies tarafında Jonas Valanciunas, 27 sayı ve 20 ribaundlık double-double'ı ile takımının en etkili ismi oldu. Dillon Brooks 22 sayı, beş ribaund, iki asist, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Ja Morant 18 sayı ve dokuz asist kaydetti.
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Washington Wizards, United Center'da Chicago Bulls'u 105-101 yendi. Bradley Beal, Wizards'ı 35 sayı, 5 ribaund ve 7 asistlik performansıyla taşırken, Rui Hachimura 19 sayı ve 10 ribaundlık bir double-double ile katkı verdi. Zach LaVine 35 sayı, altı asist ve iki ribaund ile Bulls'un en skoreri olurken, Denzel Valentine 11 sayı ve altı ribaundla, Thaddeus Young ise 14 sayıyla oynadı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da Houston Rockets'ı 119-94 mağlup etti. Hornets'ta LaMelo Ball 24 sayıyla takımının en skoreri olmakla kalmadı, aynı zamanda 10 asist ve yedi ribaund içeren bir performans da sergiledi. Gordon Hayward 19 sayı, altı ribaund ve dört asistle, Miles Bridges ise benchten gelerek 19 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Rockets'ta Victor Oladipo, 21 sayı, yedi ribaund, altı asist ve bir top çalma ile takımının en skoreriydi. Danuel House ve Jae'Sean Tate ise 13'er sayıyla ekibe katkıda bulundular.