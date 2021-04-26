NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
26 Nisan 2021 11:52
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Golden State Warriors, konuk Sacramento Kings'i Chase Center'da 117-113 devirdi. Warriors'ta 37 sayı, yedi ribaund ve dört asist ile oynayan Stephen Curry, maça damgasını vuran isim oldu. Draymond Green sekiz sayı, 14 ribaund ve 13 asist kaydederken, Kelly Oubre Jr. 19 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Kings'de 25 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile oynayan Buddy Hield, takımın en skoreriydi. Tyrese Haliburton 24 sayı, üç ribaund ve sekiz asistle oynarken, Harrison Barnes 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Indiana Pacers, ev sahibi Orlando Magic'i Amway Center'da 131-112 mağlup etti. Pacers'ta 24 sayı, 8 ribaund ve 9 asist ile oynayan Malcolm Brogdon, takımın en skoreriydi. Edmond Sumner 21 sayı, yedi ribaund ve iki asist kaydederken, Justin Holiday benchten 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Magic'te Dwayne Bacon, 20 sayı, beş ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Mo Bamba benchten gelerek 17 sayı, yedi ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Milwaukee Bucks'ı 111-104 yendi. Bogdan Bogdanovic, Hawks hücumunu 32 sayı, üç asist, bir ribaunt ve üç top çalma ile taşıdı. Kevin Huerter ise 20 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma ile maçı bitirdi. Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 14 ribaund, 4 asist, iki blok ve bir top çalma ile Bucks'ın en skorer ismi olurken, Khris Middleton 23 sayı, altı ribaunt, iki asist ve bir top çalma ile oynadı.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da Cleveland Cavaliers'ı 119-110 mağlup etti. Bradley Beal, Wizards'a 33 sayı, altı ribaund, üç asist ve bir top çalma ile liderlik etti. Russell Westbrook ise 14 sayı, 11 asist, 5 ribaund ve iki top çalma kaydetti. Darius Garland 28 sayı, dokuz asist ve dört ribaund ile Cavaliers'ın en skorer oyuncusuydu. Jarrett Allen 27 sayı, 12 ribaund, iki asist, üç blok ve iki top çalma ile oynarkeni temsilcimiz Cedi Osman 19 sayı, 5 asist, iki ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı.
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Memphis Grizzlies, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 120-113 yendi. Ja Morant 28 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile Grizzlies hücumunu taşıyan isim oldu. Jonas Valanciunas ise 20 sayı, 10 ribaund, iki asist ve iki top çalma kaydetti. CJ McCollum, Trail Blazers'a 27 sayı, üç asist ve iki ribaundla önderlik etti. Damian Lillard ise 23 sayı, 6 ribaund, 5 asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk Phoenix Suns'ı 128-119 mağlup etti. Kyrie Irving 34 sayı, 12 asist ve 6 ribaund ile Nets'in en skorer ismi olurken, Kevin Durant de 33 sayı, altı ribaund, dört asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti. Devin Booker, Suns hücumunu 36 sayıyla taşıdı. Deandre Ayton 20 sayı, 13 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile, Torrey Craig ise 20 sayı ve 14 ribaund ile oynadı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da Boston Celtics'i 125-104 yendi. Tüm ilk beş oyuncularının çift haneleri gördüğü Hornets'ta, Devonte' Graham 24 sayıyla takımının lideri oldu. Terry Rozier 21 sayı ve 11 asistle oynarken, PJ Washington 22 sayı ve 12 ribaundla, Miles Bridges ise 20 sayıyla oynadı. Celtics'te Jaylen Brown ve Kemba Walker 20'şer sayı kaydederek takımlarının en skorer oyuncuları oldular. Walker ayrıca altı ribaund ve dört asist kaydederken, Brown sekiz ribaund, iki asist ve iki top çalma ekledi.