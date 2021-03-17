NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
17 Mart 2021 11:08
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk Minnesota Timberwolves'u 137-121 mağlup etti. Timberwolves'da 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 blok ile oynayan Karl-Anthony Towns takımın en etkili ismi oldu. Çaylak Anthony Edwards 29 sayı ve 4 ribaundla oynarken. Ricky Rubio 19 sayı, iki ribaund, 12 asist ve üç top çalma kaydetti. LeBron James, 25 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile bir triple-double daha yaptı. Dennis Schröder 16 sayı ve yedi asist kaydederken, Montrezl Harrell benchten 25 sayı, 4 ribaund ve 6 asistlik bir katkı sağladı.
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Portland Trail Blazers, konuk New Orleans Pelicans'ı Moda Center'da 125-124 yıktı. Damian Lillard, Trail Blazers hücumunu 50 sayı, 6 ribaund ve 10 asistle taşıdı. Gary Trent 22 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalma ile benchten gelen en etkili isim olurken, uzun bir sürenin ardından parkelere geri dönen CJ McCollum 10 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Pelicans'da Brandon Ingram, 30 sayı ve 6 ribaund ile takımın en etkili ismiydi. Zion Williamson son saniyede bir hook atış ile maçı kazanma fırsatını değerlendiremese de, 28 sayı, 5 ribaund ve sekiz asistlik bir katkı sağladı. Lonzo Ball 11 sayı, üç ribaund, 17 asist ve iki top çalma kaydetti.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk New York Knicks'i 99-96 mağlup etti. Tobias Harris, 76ers'a 30 sayı ve 6 ribaund ile liderlik etti. Seth Curry 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Ben Simmons 16 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 12 sayı ve 3 ribaund ile oynadı. Julius Randle 19 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle Knicks'in en skorer ismiydi. Alec Burks 19 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir blok kaydederken, R.J. Barrett 17 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.
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Miami Heat, Cleveland Cavaliers'ı American Airlines Arena'da 113-98 yendi. Jimmy Butler, Heat'e 28 sayı ve 12 ribaundlık double-double ile liderlik etti. Kelly Olynyk ise 17 sayı, sekiz ribaund, dört asist, üç top çalma ve iki blok kaydetti. Collin Sexton, Cavaliers hücumunu 21 sayı ve üç asistle taşıdı. JaVale McGee 16 sayı ve 8 ribaund kaydederken, Larry Nance Jr. 14 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile oynadı.
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Atlanta Hawks, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 119-107 mağlup etti. Danilo Gallinari, Hawks'a 29 sayı ve altı ribaund ile liderlik etti. John Collins 20 sayı, 10 ribaund, dört blok ve bir top çalma ile oynarken, Trae Young 13 sayı ve 14 asist kaydetti. Victor Oladipo 34 sayı, 5 asist ve üç ribaundla Rockets'ın en skoreriydi. Jae'Sean Tate 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile maçı tamamlarken, Kevin Porter Jr. 22 sayı, 8 asist, 4 ribaund, iki top çalma ve iki blokla oynadı.
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Chicago Bulls, konuk Oklahoma City Thunder'ı United Center'da 123-102 yendi. Bulls'a Zach LaVine, 40 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle liderlik etti. Lauri Markkanen ise 22 sayı, 5 ribaund ve 2 blok kaydetti. Thunder'da 21 sayı bulan Shai Gilgeous-Alexander takımın en skoreriydi. Moses Brown kariyer rekorunu kırarak 20 sayı, 16 ribaund ve 5 blokla oynadı.
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Utah Jazz, TD Garden'da Boston Celtics'i 117-109 mağlup etti. Jazz'de Donovan Mitchell 21 sayı, 5 asist, 2 ribaund ile takımın en skoreri olurken, Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydetti. Rudy Gobert ise 16 sayı, 12 ribaund ve dört blok ile oynadı. Boston'da Jayson Tatum, 29 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Jaylen Brown ise 28 sayı, yedi asist, beş ribaund ve iki top çalma kaydetti.