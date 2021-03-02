NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
02 Mart 2021 10:04
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Portland Trail Blazers, konuk Charlotte Hornets'ı Moda Center'da 123-111 mağlup etti. 24 üçlük isabetiyle takım tarihinde bir rekora ulaşan Trail Blazers'ta, 29 sayı, üç ribaund, iki asist, beş top çalma ve iki blokluk bir performans gösteren Carmelo Anthony, en etkili isim oldu. Damian Lillard 23 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile başarılı bir gece geçirirken, Robert Covington 21 sayı, 10 ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Hornets'ta 30 sayı, altı ribaund, sekiz asist ve dört top çalma ile toplayan LaMelo Ball, takımın en etkili ismiydi. Terry Rozier 20 sayı, iki ribaund, altı asist ve dört top çalma ile oynarken, Malik Monk benchten 19 sayı, iki ribaund ve iki asistlik bir katkı sağladı.
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Cleveland Cavaliers, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 101-90 yendi. Cavaliers'da 39 sayı, üç ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile Collin Sexton en etkili isim oldu. Darius Garland 14 sayı, üç ribaund, yedi asist ve üç top çalma ile oynarken, Jarrett Allen, 10 sayı ve 15 ribaundla, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 11 sayı ve 5 ribaundla katkı sağladı. Rockets'ta John Wall, 32 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle takımının en etkili oyuncusu olurken, Victor Oladipo 20 sayı, üç ribaund, üç asist ve üç top çalma kaydetti ve başka hiçbir oyuncu sekiz sayı veya iki asistten fazla katkı vermedi.
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Brooklyn Nets, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 124-113 mağlup etti. Spurs, maçın son bölümünde Kyrie Irving'in boş turnikeyi kaçırması sonrası Dejounte Murray'nin skoru eşitleyen basketi de dahil olmak üzere 10-0'lık bir seri yakaladı. Lakin Nets, uzatma periyodunun başlarında kontrolü ele geçirdi ve 16-5'lik bir fark yakalayarak galip geldi. James Harden sıfır top kaybıyla 30 sayı, 15 asist, 14 ribaund ve iki top çalma kaydederek, Nets'in en etkili ismi oldu. Kyrie Irving 27 sayı, yedi asist, altı ribaund ve bir blok kaydederken, Bruce Brown 23 sayı, üç ribaund ve iki top çalma kaydetti. DeMar DeRozan, Spurs'e 22 sayı, 11 asist ve 6 ribaund ile liderlik etti. Dejounte Murray 19 sayı, sekiz asist ve altı ribaund kaydederken, Jakob Poeltl 14 sayı, 12 ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti.
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Denver Nuggets, ev sahibi Chicago Bulls'u United Center'da 118-112 yendi. Nikola Jokic 39 sayı, 14 ribaund, 9 asist, iki blok ve bir top çalma ile Nuggets'a liderlik etti. Jamal Murray 24 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir blok kaydederken, Michael Porter Jr. 17 sayı, 15 ribaund, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Zach LaVine Bulls'u 23 sayı, 9 ribaund, 5 asist, top çalma ve 1 blok ile taşırken, Coby White 20 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ekledi.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Utah Jazz'ı 129-124 mağlup etti. Pelicans'da Zion Williamson ve Brandon Ingram, 26'şar sayı ve 5'er asistlik performanslarıyla takımın en etkili isimleri olurken, Lonzo Ball 23 sayı, sekiz asist, yedi ribaunt ve iki blokla oynadı. Bojan Bogdanovic 31 sayı ile Jazz'in en skorer ismi olurken, ayrıca yedi ribaund, bir asist ve üç top çalma da kaydetti. Rudy Gobert 22 sayı, dokuz ribaunt, bir asist, beş blok ve bir top çalma ile oynarken, Donovan Mitchell 21 sayı, sekiz asist ve dört ribaund ile maçı tamamladı. Jordan Clarkson ise benchten 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve bir top çalmalık bir katkı sundu.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Indiana Pacers'ı 130-114 devirdi. Joel Embiid 24 sayı ve 13 ribaundla double-double yaparken, ayrıca beş asist ve bir blok da kaydetti. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 19 sayı, iki ribaund, iki asist, iki blok ve bir top çalma ile çok iyi bir maç çıkarırken, Ben Simmons 18 sayı, altı ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı. Malcolm Brogdon, Pacers'a 20 sayı, dört ribaund ve dört asistlik bir katkıyla liderlik etti. Edmond Sumner 18 sayı, üç ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Domantas Sabonis 15 sayı, 9 ribaund ve 7 asist kaydetti.
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Dallas Mavericks, Amway Center'da Orlando Magic'i 130-124 mağlup etti. Luka Doncic, Mavericks'i hücumda taşıdı ve 33 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle maçı tamamlayarak triple-double yapmaya çok yaklaşırken, Kristaps Porzingis 17 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Jalen Brunson ise benchten 24 sayılık bir katkı verdi. Magic'te Nikola Vucevic 29 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle etkileyici bir performans sergilerken, Evan Fournier 26 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle katkıda bulundu. Michael Carter-Williams istatistik kağıdını doldurarak, 18 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.