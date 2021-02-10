NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
10 Şubat 2021 10:30
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk Boston Celtics'i 122-108 mağlup etti. Jazz'de 36 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve iki blokla oynayan Donovan Mitchell, takımının en skoreriydi. Joe Ingles 24 sayı, üç ribaund ve altı asistle oynarken, Rudy Gobert 18 sayı, 12 ribaund, üç asist ve üç blok kaydetti. Celtics'te 33 sayı ve sekiz ribaundla oynayan Jaylen Brown, takımda en etkili oyuncuydu. Jayson Tatum 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.
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Philadelphia 76ers, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 119-111 yendi. Sixers ekibinde 25 sayı, 17 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve iki blok ile oynayan Joel Embiid, takımın en dominant ismiydi. Tobias Harris 22 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Seth Curry 22 sayıyla, Ben Simmons 14 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 13 sayı ve üç ribaundla oynadı. Kings'de De'Aaron Fox, 34 sayı, 6 ribaund ve 10 asistle takımının en skoreriydi. Buddy Hield 21 sayı, sekiz ribaund ve dört asistle oynarken, Çaylak Tyler Haliburton 15 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile benche liderlik etti.
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Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk Orlando Magic'i 106-97 mağlup etti. Damian Lillard, Trail Blazers'a 36 sayıyla liderlik ederken, Carmelo Anthony benchten attığı 23 sayıyla kendisine destek oldu. Magic'te Nikola Vucevic 27 sayı, 15 ribaund, 4 asist, iki top çalma ve iki blokla ekibinin en skoreri olurken, Terrence Ross 22 sayıyla oynadı.
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Golden State Warriors, San Antonio Spurs'ü AT & T Center'da 114-91 devirdi. Stephen Curry, Warriors'a 32 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansıyla liderlik ederken, Eric Paschall 15 sayı, altı ribaund ve iki asistle katkı verdi. Rudy Gay 17 sayı, altı ribaund ve bir asistle Spurs'ün en skorer ismi oldu. Trey Lyles, 15 sayı ve altı ribaund ile, DeMar DeRozan ise 12 sayı, 6 asist ve üç ribaund ile oynadı.
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Miami Heat, American Airlines Arena'da New York Knicks'i 98-96 yendi. Elfrid Payton, Knicks'e 18 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle liderlik ederken, takımın yeni üyesi Derrick Rose, 14 sayı ve üç asist kaydetti. RJ Barrett ise 13 sayı, altı ribaund ve iki asistlik bir katkı verdi. Jimmy Butler 26 sayı, 10 asist, sekiz ribaund, iki blok ve bir top çalma ile Heat'in en etkili ismiydi. Kelly Olynyk 20 sayı, üç ribaund ve bir blokla, Bam Adebayo 19 sayı, altı ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blokla oynadı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Houston Rockets'ı 130-101 yıktı. Pelicans'da Brandon Ingram 22 sayı, beş ribaund ve üç asistle, Zion Williamson 20 sayı, beş ribaun ve yedi asistle, Lonzo Ball ise 15 sayı, altı ribaund ve üç asistle oynadı. John Wall, Rockets için 25 sayı, altı asist ve dört ribaund ile güçlü bir performans sergilerken, Victor Oladipo 23 sayı ve üç asistle katkıda bulundu.
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Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Brooklyn Nets'i 122-111 mağlup etti. Jerami Grant 32 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle Pistons'ın en skoreri olurken, Delon Wright 22 sayı, 9 asist, dört ribaund ve iki top çalma ile kendisine yardımcı oldu. Kyrie Irving 27 sayı ve yedi asistle Nets'te en skorer isim olurken, James Harden 24 sayı ve 12 asistle double-double yaptı, ayrıca istatistiklerine beş blok, iki top çalma ve altı ribaund da ekledi.