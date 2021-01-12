NBA'de bugün 7 maç oynandı, Cedi Osman 14 sayı kaydetti
12 Ocak 2021 09:49
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NBA'de bugün 5 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Indiana Pacers'ı 127-122 devirdi. Pacers'da en skorer oyuncu, 28 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle oynayan Domantas Sabonis oldu. Malcolm Brogdon 24 sayı, 4 ribaund ve 9 asistle oynarken, Victor Oladipo 21 sayı, üç ribaund, dört asist ve altı top çalma kaydetti. Kings'de Harrison Barnes, 30 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle maçı tamamlayarak ekibin en skoreri oldu. De'Aaron Fox 21 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle, Buddy Hield ise 18 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.
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Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk Toronto Raptors'ı 112-111 mağlup etti. Trail Blazers'ın liderliğini, son 10 saniye içinde maçı kazandıran şutu sokmuş olan ve 30 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynayan CJ McCollum üstlendi. Damian Lillard 23 sayı, yedi ribaund ve beş asist kaydederken, sekiz top kaybı ile oynadı. Carmelo Anthony 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile benchin en skoreri oldu. Raptors'da Pascal Siakam 22 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Kyle Lowry 18 sayı, 9 ribaund ve 2 asist ile oynarken, OG Anunoby 18 sayıyla, Chris Boucher ise 20 sayı, 8 ribaund ve 3 blokla maçı tamamladı.
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Dallas Mavericks ile New Orleans Pelicans arasında American Airlines Center'da oynanması planlanan maç, ligin sağlık ve güvenlik protokollerinden ötürü ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı ise henüz belirlenmedi.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Philadelphia 76ers'ı 112-94 yendi. Hawks'ta Trae Young 26 sayı ve sekiz asistle takımının en skorer ismi olurken, De'Andre Hunter ve Brandon Goodwin, 15'er sayı kaydettiler. Philly tarafında Joel Embiid 24 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparak takımının en skoreri olurken, Isaiah Joe 18 sayı, dört asist, iki ribaund ve iki top çalma kaydetti. Tyrese Maxey ise 15 sayı, altı ribaund, dört asist ve iki blokla oynadı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk New York Knicks'i 109-88 mağlup etti. Gordon Hayward 34 dakikada 34 sayı ile Hornets'a liderlik etti. Devonte' Graham 19 sayı, yedi asist ve üç top çalma eklerken, PJ Washington ve Miles Bridges de 13'er sayı kaydettiler. Knicks'te çift haneli skor üreten altı oyuncu arasında Kevin Knox, 19 sayıyla en skorerleri olurken, Elfrid Payton 15 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve iki top çalma ile, Mitchell Robinson ise 12 sayı, 11 ribaund, iki top çalma ve iki blok ile oynadı.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da Phoenix Suns'ı 128-107 yendi. Bradley Beal 34 sayı, 9 asist, 8 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla Wizards'ın en etkili ismi olurken, Davis Bertans 18 sayıyla, Raul Neto ise 16 sayı, iki ribaund ve iki asistle oynadı. Suns'da Devin Booker 33 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Chris Paul ve Mikal Bridges 14'er sayı eklediler. Paul ayrıca 11 asist yaparken, Bridges de beş ribaund aldı.
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Milwaukee Bucks, Amway Center'da Orlando Magic'i 121-99 devirdi. Giannis Antetokounmpo, bir maçlık yokluğun ardından Bucks'a geri döndü ve 22 sayı, altı ribaund, dört asist, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Khris Middleton 20 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle varlığını hissettirdi. Bobby Portis, benchten gelip oynadığı 25 dakikada 20 sayı ve beş ribaund ekledi. Orlando'da Nikola Vucevic 28 sayı, 13 ribaund ve beş asist ile takımının en skoreriydi. Aaron Gordon 21 sayı, beş ribaund, sekiz asist, iki blok ve bir top çalma eklerken, Cole Anthony 12 sayı ve üç ribaund ile maçı tamamladı.
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Memphis Grizzlies, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 101-91 mağlup etti. Dillon Brooks 21 sayı ve yedi ribaund ile Grizzlies'de en skorer isim oldu. Brandon Clarke, 15 sayı ve dört ribaund ile oynarken, Tyus Jones 13 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 3 top çalma kaydetti. Cavaliers'da Andre Drummond 19 sayı, 14 ribaund, üç asist, iki blok ve bir top çalma ile bir kez daha takımın en etkili ismi olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman ve Damyean Dotson 14'er sayı kaydettiler. Larry Nance Jr. ise 13 sayı ile oynadı.