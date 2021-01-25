NBA'de bugün 7 maç oynandı, Cedi Osman 12 sayı kaydetti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
25 Ocak 2021 10:23
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NBA'de bugün 7 maç oynandı, Cedi Osman 12 sayı kaydetti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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NBA'de bugün 7 maç oynandı, Cedi Osman 12 sayı kaydetti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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LA Clippers, Oklahoma City Thunder'ı Staples Center'da 108-100 mağlup etti. Kawhi Leonard, 34 sayı, 9 ribaund ve sekiz asistle Clippers'a liderlik ederken, Serge Ibaka 17 sayı, 6 ribaund kaydetti. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile, George Hill ise 22 sayıyla oynadı.
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Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk New York Knicks'i 116-113 mağlup etti. Trail Blazers'ta Damian Lillard, 39 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımın en skoreri oldu. Derrick Jones Jr 14 sayı, 5 ribaund ve 2 asist kaydetti. Knicks'in en skorer ismi, 31 sayıyla oynayan ve benchten gelen Immanuel Quickley oldu. Julius Randle ise 25 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile ilk beş kadronun en skoreriydi.
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Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies arasında oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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San Antonio Spurs, konuk Washington Wizards'ı AT&T Center'da 121-101 yendi. Spurs'de çift hanelere ulaşan yedi oyuncu arasında en skoreri, 21 sayıya Patty Mills oldu. Dejounte Murray ayrıca 11 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yapmış oldu. Bradley Beal, 31 sayıyla Wizards'a liderlik etti. Jerome Robinson 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle kendisine eşlik etti.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Atlanta Hawks'ı 129-115 mağlup etti. Bucks'a Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 14 ribaund, 8 asist ve bir blokla liderlik etti. Bobby Portis 21 sayı ve 6 ribaund ile kendisini takip ederken, Khris Middleton 19 sayı, 8 ribaund ve 7 asist kaydetti. De'Andre Hunter, Hawks'a 33 sayıyla liderlik etti. John Collins 30 sayı, yedi ribaund ve üç asistle kendisine eşlik ederken, Danilo Gallinari, 17 sayısıyla Hawks'taki bir diğer çift haneli skor üreten oyuncu oldu. Trae Young, sırt sakatlığından ötürü bu maçta oynamadı.
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Charlotte Hornets, Amway Center'da Orlando Magic'i 107-104 devirdi. Gordon Hayward 39 sayı ile Hornets'a liderlik ederken, oyunun son bölümünde attığı bir turnike ve serbest atışla 104-104'lük skor eşitliğini kırmış ve galibiyeti getirmiş oldu. Miles Bridges 18 sayı, altı ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynarken. LaMelo Ball 11 sayı, sekiz asist, beş ribaund ve bir top çalma kaydetti. Nikola Vucevic 22 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle Magic'in en etkili ismi olurken, Evan Fournier 21 sayı, altı asist, üç ribaund ve bir top çalmayla oynadı.
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Toronto Raptors, Bankers Life FieldHouse'da Indiana Pacers'ı 107-102 yendi. OG Anunoby, Raptors'a 30 sayı ve sekiz ribaundlık performansıyla liderlik ederken, Norman Powell, ayak parmağından sakatlandığı için karşılaşmada forma giymeyen Kyle Lowry'nin yerini 20 sayı ve altı asistle doldurmaya çalıştı. Fred VanVleet de 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Myles Turner, Pacers'a 25 sayı, altı blok, dört ribaund ve üç top çalma ile liderlik etti. Domantas Sabonis 10 sayı, 19 ribaund ve 5 asistle oynadı.