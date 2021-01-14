NBA'de bugün 7 maç oynandı, 3 maç Koronavirüs sebebiyle ertelendi; işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
14 Ocak 2021 10:24
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NBA'de bugün 7 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Portland Trail Blazers, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 132-126 yendi. Trail Blazers'ta 40 sayı, 13 asist ve üç top çalma ile oynayan Damian Lillard, ekibinin en etkili ismi oldu. CJ McCollum 28 sayı, yedi ribaund ve 10 asist ile oynarken, Jusuf Nurkic 18 sayı, 12 ribaund, iki top çalma ve üç blok kaydetti. Kings tarafında De'Aaron Fox, 29 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle takımının en skoreri oldu. Buddy Hield 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile oynarken, Richaun Holmes 17 sayı ve 9 ribaund kaydetti.
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LA Clippers, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 111-106 mağlup etti. Clippers'ın liderliğini 28 sayı, 6 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard üstlendi. Paul George ise 27 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı. Pelicans tarafında, 37 sayı ve 8 ribaund ile oynayan Nickeil Alexander-Walker, kariyer rekorunu kırmış oldu. Brandon Ingram ise 22 sayı, altı ribaund, üç asist ve iki blokla oynadı.
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Atlanta Hawks ile Phoenix Suns arasında dün gece oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Los Angeles Lakers, Chesapeake Energy Arena'da Oklahoma City Thunder'ı 128-99 yendi. LeBron James, 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla Lakers'ın en skorer ismi olurken, Montrezl Harrell 21 sayı, altı ribaund ve bir blok kaydetti. Anthony Davis ise 18 sayı ve 7 ribaund ekledi. OKC tarafında Shai Gilgeous-Alexander, 17 sayı, iki ribaund ve bir asistle takımının en skoreriydi. Isaiah Roby 11 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle, George Hill ve Aleksej Pokusevski de 10'ar sayıyla katkı verdiler.
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Memphis Grizzlies, ev sahibi Minnesota Timberwolves'u Target Center'da 118-107 devirdi. Grizzlies'de Jonas Valanciunas, 24 sayı, 16 ribaund ve iki blokla takımının en etkili ismiydi. Grayson Allen benchten 20 sayı eklerken, Brandon Clarke ise 19 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydetti. Timberwolves'da en skorer oyuncu, 28 sayı kaydeden Malik Beasley oldu. Karl-Anthony Towns 25 sayı, 14 ribaund, üç asist ve iki blokla oynarken, D'Angelo Russell 25 sayı ve 8 asistlik bir katkı sağladı.
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Brooklyn Nets, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 116-109 mağlup etti. Kevin Durant, çift hanelerde skor üreten yedi Brooklyn oyuncusundan biriydi, ancak 26 sayı, altı asist, üç ribaunt ve iki blokla aralarındaki en skorer isim oldu. Joe Harris ve Bruce Brown 15'er sayı ile oynarken, Brown ayrıca 14 ribaund da ekledi. Knicks tarafında Julius Randle 30 sayı, yedi ribaund, beş asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. RJ Barrett ise 20 sayı, beş ribaund ve üç asistle katkıda bulundu.
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Orlando Magic ile Boston Celtics arasında dün gece oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi. İki takımın cuma gecesi bir kez daha TD Garden'da oynaması ve gerekli tüm sağlık ve güvenlik protokollerinin onaylanması bekleniyor.
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Dallas Mavericks, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 104-93 yendi. Luka Doncic 34 sayı, 13 ribaund, 9 asist, dört blok ve iki top çalma ile Mavs'e liderlik etti. Tim Hardaway Jr. 18 sayı atarken, Kristaps Porzingis de sezonda oynadığı ilk maçta 16 sayı, 4 ribaund ve 2 blok kaydetti. Hornets tarafında Terry Rozier, 18 sayı ve 6 ribaund ile takımının en skoreriydi. PJ Washington 16 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve bir top çalma ile kendisini takip ederken, Gordon Hayward 16 sayı, 4 ribaund ve bir blok ile oynadı.
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Utah Jazz ile Washington Wizards arasında dün gece oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Milwaukee Bucks, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 110-101 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 10 ribaund, 10 asist, üç blok ve iki top çalma ile Bucks'ın en etkili ismiydi. Jrue Holiday 21 sayı, altı ribaund, beş asist, üç top çalma ve bir blokla oynadı. Pistons'da Jerami Grant 22 sayı, dört ribaund, bir asist, iki top çalma ve bir blok ile takımının en skoreriydi. Svi Mykhailiuk 18 sayıyla, Blake Griffin ise 12 sayı, yedi ribaund , altı asist ve bir top çalma ile oynadı.