NBA'de bugün 6 maç oynandı, Nikola Jokic 47 sayıyla kariyer rekorunu egale etti
01 Şubat 2021 10:03
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Denver Nuggets, Utah Jazz'ı Pepsi Center'da 128-117 yendi. Nikola Jokic, 47 sayı ile kariyer rekorunu egale ederken, 12 ribaund ve 5 asist de ekleyerek maçın yıldızı oldu. Will Barton 18 sayı ve altı asistle, Jamal Murray ise 16 sayı, dört ribaund ve 5 asistle oynadı. Bojan Bogdanovic, Jazz mağlubiyetinde 29 sayı kaydetti. Donovan Mitchell 13 sayıyla, Mike Conley, Rudy Gobert ve Royce O'Neale ise 12'şer sayıyla oynadılar.
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Minnesota Timberwolves, Target Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 109-104 yendi. Timberwolves'a, 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile Anthony Edwards liderlik ederken, Malik Beasley bu 23 sayıyla eşleştirerek kendi istatistik hanesine ayrıca üç ribaund ve iki asist de ekledi. Cavaliers'ın en etkili ismi, 25 sayı, 22 ribaund ve 4 asistle oynayan Andre Drummond olurken, Darius Garland 17 sayı, iki ribaund ve 5 asistle, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 9 sayı ve 1 ribaundla oynadı.
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Toronto Raptors, konuk Orlando Magic'i Amalie Arena'da 115-102 mağlup etti. Raptors'ın en skorer oyuncusu, 30 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydeden Pascal Siakam olurken, Kyle Lowry de 12 sayı, altı ribaund, 15 asist ve iki top çalma kaydetti. Magic'te en skorer oyuncu, 16 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydeden Cole Anthony oldu. Nikola Vucevic ise 15 sayı, 14 ribaund, üç asist ve iki top çalma ile oynadı.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da Brooklyn Nets'i 149-146 devirdi. Westbrook, Wizards'a 41 sayı, 10 ribaund, 8 asist, iki top çalma ve bir blok ile liderlik ederken, Bradley Beal 37 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı. Nets tarafında Kevin Durant 37 sayı, yedi ribaund, altı asist, iki top çalma ve bir blokla takımının en skoreri oldu. Joe Harris 30 sayı, 5 asist ve bir ribaundla oynarken, Kyrie Irving 26 sayı, sekiz asist ve dört ribaund ekledi. Jeff Green ise 23 sayı, yedi ribaund, üç asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti.
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Philadelphia 76ers, Bankers Life Fieldhouse'da ev sahibi Indiana Pacers'ı 119-110 mağlup etti. Tobias Harris, 76ers'a 27 sayı ve sekiz ribaundla liderlik etti. Ben Simmons, 21 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 4 top çalma ve 2 blokla oynarken, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz benchten 17 sayılık bir katkıda bulundu. Malcolm Brogdon 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle Pacers'a liderlik etti. Domantas Sabonis 21 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle takip etti.
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LA Clippers, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 129-115 mağlup etti. Kawhi Leonard, çift hanelerde skor üreten altı Clippers oyuncusu arasından 28 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle başı çekti. Reggie Jackson 18 sayı, beş ribaund ve üç asistle, Paul George ise 17 sayı, sekiz ribaund ve beş asistle oynadı. Julius Randle 27 sayı ve 12 ribaund ile Knicks'in mağlubiyetinde en skorer isim oldu. R.J. Barrett 23 sayı, iki ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı.