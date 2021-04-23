NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
23 Nisan 2021 11:14
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Dallas Mavericks, konuk Los Angeles Lakers'ı American Airlines Center'da 115-110 mağlup etti. Karşılaşmada 30 sayı, dokuz ribaund, sekiz asist ve üç top çalma ile oynayan Luka Doncic, Mavs hücumunu taşıyan isim oldu. Kristaps Porzingis, bir bacak sorunu ile oyunu terk etmeden önce 19 sayı ve 6 ribaund kaydetti. Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope, 29 sayıyla takımın en skoreriydi. Dennis Schröder 25 sayı ve 13 asist ile oynarken, Andre Drummond 14 sayı, 19 ribaund, üç asist ve üç blok kaydetti. 30 maçlık yokluğundan sonra ilk kez geçtiğimiz gece parkelere dönmüş olan Anthony Davis ise, ilk yarıda forma giydiği karşılaşmada 2/10 şut isabetiyle 4 sayıda kaldı.
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Chicago Bulls, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı United Center'da 108-91 yendi. Bulls'un liderliğini 18 sayı, 16 ribaund ve 6 asistle oynayan Nikola Vucevic üstlenirken, Coby White da aynı şekilde 18 sayı kaydederek, ayrıca üç ribaund ve üç asist de kaydetti. Thaddeus Young ise benchten 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmalık bir katkı verdi. Hornets'ta 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynayan Devonte' Graham, takımın en etkili ismi oldu. Miles Bridges 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydetti.
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San Antonio Spurs, konuk Detroit Pistons'ı AT&T Center'da 106-91 mağlup etti. Derrick White, 26 sayı, sekiz asist, yedi ribaund, üç blok ve bir top çalma ile Spurs'ün en etkili ismi oldu. Lonnie Waker IV 18 sayı, üç ribaund ve bir top çalma kaydederken, Jakob Poeltl 17 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve dört blok ile maçı tamamladı. Josh Jackson, 29 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir blokla Pistons'ın en skorer ismiydi. Frank Jackson 14 sayı ve üç ribaund kaydetti.
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New Orleans Pelicans, ev sahibi Orlando Magic'i Amway Center'da 135-100 devirdi. Brandon Ingram, Pelicans'a 29 sayı, altı asist ve üç ribaundla liderlik ederken, Zion Williamson 23 sayı, yedi ribaund ve iki asistle oynadı. Magic'te Mo Bamba, 17 sayı, 12 ribaund ve iki blokla takımın en etkili ismiydi. Devin Cannady ise 17 sayı, üç asist ve iki top çalma kaydetti.
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Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers'ı Fiserv Forum'da 124-117 devirdi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 16 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve bir blokla liderlik etti. Khris Middleton 24 sayı, 5 asist, bir ribaund ve bir top çalma kaydederken, Bobby Portis 23 sayı, beş ribaund, bir asist, üç blok ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Joel Embiid, 76ers hücumunu 24 sayı, 3 rebound, 3 asist ve bir blok ile taşıyan isim oldu. Shake Milton 20 sayı, dört asist ve üç ribaund kaydederken, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, sağ ayak bileği burkulması nedeniyle Ocak ayı ortasından bu yana ilk maçını kaçırdı.
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Boston Celtics, Phoenix Suns'ı TD Garden'da 99-86 mağlup etti. Kemba Walker, Celtics hücumunu 32 sayı, dört ribaund ve dört asistle taşıdı. Jayson Tatum ise karşılaşmayı 15 sayı, 11 ribaund ve altı asistle tamamladı. Chris Paul, Suns'a 22 sayı, sekiz asist ve sekiz ribaund ile liderlik etti. Devin Booker ise, dördüncü çeyrekte altı faulle oyun dışı kalmadan önce 15 sayı ve 4 ribaund kaydetti.