NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
24 Mart 2021 12:23
17
NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
27
Brooklyn Nets, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 116-112 yendi. Nets'te en etkili oyuncu, 25 sayı, yedi ribaund, 17 asist ve iki top çalma ile oynayan James Harden oldu. Jeff Green 20 sayı ve 4 ribaundla, Joe Harris 17 sayıyla, Nicolas Claxton ise 16 sayı ve 9 ribaundla oynadı. Trail Blazers'ta 22 sayı, 3 ribaund ve 9 asist ile oynayan Damian Lillard, takımın en skoreriydi. CJ McCollum 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Robert Covington 13 sayı, 9 ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blokla maçı tamamladı.
37
Philadelphia 76ers, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 108-98 mağlup etti. Sixers'ın lideri 25 sayı, 13 ribaund ve 4 asist ile oynayan Tobias Harris oldu. Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaund ve 4 asist kaydetti. Sekiz şutunda da isabet bulan Tony Bradley 18 sayı, 11 ribaund, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise karşılaşmayı 12 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle bitirdi. Warriors'ta Kelly Oubre 24 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydetti. Jordan Poole 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Andrew Wiggins 14 sayı ve iki ribaundla, Draymond Green ise altı sayı, dokuz ribaund, altı asist, iki top çalma ve iki blokla maçı tamamladı.
47
Phoenix Suns, American Airlines Arena'da ev sahibi Miami Heat'i 110-100 yendi. Devin Booker 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle Suns'ın en skorer ismi oldu. Deandre Ayton 17 sayı, 16 ribaund, üç asist ve üç blok kaydederken, Chris Paul sekiz sayı, dokuz asist, üç ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Heat'te 25 sayıyla oynayan Kendrick Nunn takımın en skoreriydi. Jimmy Butler 14 sayı, 11 ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve bir blok kaydetti.
57
New York Knicks, Washington Wizards'ı Madison Square Garden'da 130-113 mağlup etti. Julius Randle 37 sayı, altı ribaund ve iki asistle Knicks'in en etkili ismiydi. R.J. Barrett 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Alec Burks 20 sayı, üç ribaund, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Bradley Beal, Wizards'a 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile liderlik etti. Russell Westbrook 14 sayı, 12 asist, dört ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Demi Avdija da aynı şekilde 14 sayı ve dört ribaund ile maçı tamamladı.
67
New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk Los Angeles Lakers'ı 128-111 devirdi. Brandon Ingram, 36 sayıyla Pelicans'ın en skorer ismi olurken, Zion Williamson 27 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve bir top çalma ile, Nickeil Alexander-Walker ise 18 sayı, yedi ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Montrezl Harrell 18 sayı, altı ribaund ve iki blokla Lakers'ın en etkili ismiydi. Kyle Kuzma 16 sayı, 10 ribaund, yedi asist ve bir top çalma ile oynarken, Dennis Schröder 15 sayı, yedi asist, dört ribaund ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
77
Denver Nuggets, Amway Center'da Orlando Magic'i 110-99 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic, karşılaşmada 28 sayı, 15 ribaund ve 10 asist kaydederek, sezonda 12'nci triple-double'ını yaptı. Jamal Murray 21 sayı, dört ribaund ve dört asistle oynarken, Michael Porter Jr. 18 sayı ve yedi ribaund ile katkıda bulundu. Evan Fournier, Magic'e 31 sayı ve altı asistle hücumda liderlik ederken, Nikola Vucevic 8/25 gibi kendisi için alışılagelmedik bir şut isabetiyle oynayarak 18 sayı ile maçı tamamladı. Al-Farouq Aminu ise 17 sayı, 10 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve bir blokla çok yönlü bir maç çıkardı.