NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
03 Mart 2021 10:51
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Boston Celtics, LA Clippers'ı TD Garden'da 117-112 yendi. Altı Boston oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Kemba Walker 25 sayı ile takımın en skoreri olurken, ayrıca altı asist ve dört ribaund da kaydetti. Tristan Thompson 9 ribaund ve 13 sayıyla oynarken, Jayson Tatum 14 sayı, beş ribaund, beş asist ve iki top çalma ile, Jaylen Brown ise 18 sayı ve 5 ribaundla oynadı. Clippers'ta ise Paul George 32 sayılık bir performansla takımın en skoreri olurken, Reggie Jackson 25 sayı ve yedi asistle, Lou Williams ise benchten gelerek 12 sayı ve 4 asistle oynadı.
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Denver Nuggets, Fiserv Forum'da ev sahibi Milwaukee Bucks'ı 128-97 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 10 ribaund, 11 asist ve iki top çalma ile yine harika bir performans göstererek, takımının en etkili ismi oldu. Jamal Murray 24 sayı, üç ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynarken, Will Barton 14 sayı, sekiz ribaund ve beş asistle, P.J. Dozier 19 sayı ve iki ribaund ile oynadı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve iki blokluk performansı yeterli olmadı. Khris Middleton 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynarken, Brook Lopez 12 sayı ve 5 ribaund kaydetti ve başka hiçbir ilk beş oyuncusu çift haneli skor üretemedi.
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Phoenix Suns, ev sahibi Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 114-104 mağlup etti. Suns'daki en skorer isim, 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynayan Dario Saric oldu. Mikal Bridges 19 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle ilk beş oyuncular arasında en skorer isim olurken, Üçüncü çeyrekte oyundan atılan Devin Booker 17 sayı, üç ribaund, altı asist ve üç top çalma kaydetti. Lakers'ta LeBron James 38 sayı, beş ribaund, altı asist ve iki top çalma ile takımın en skoreri olurken, Dennis Schröder 17 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle, Talen Horton-Tucker ise 16 sayı ve 3 ribaund ile oynadı.
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San Antonio Spurs, konuk New York Knicks'i AT&T Center'da 119-93 devirdi. Trey Lyles, 18 sayıyla Spurs'ün en skorer oyuncusu olurken, DeMar DeRozan 10 sayı, 11 asist, 4 ribaund ve 4 top çalma ile, Patty Mills ve Luka Samanic ise 14'er sayıyla oynadılar. Knicks'te Immanuel Quickley 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile ekibin en etkili ismi olurken, Julius Randle 14 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve bir blokla, R.J. Barrett ise 15 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Atlanta Hawks, American Airlines Arena'da Miami Heat'i 94-80 mağlup etti. Trae Young, Hawks'a 18 sayı ve 10 asistlik performansıyla liderlik ederken, John Collins kendisini 17 sayı ve yedi ribaundlık performansıyla takip etti. Goran Dragic ve Duncan Robinson Heat'e 14'er sayı ile liderlik ederken, Bam Adebayo 11 sayı, üç asist ve iki ribaund kaydetti.
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Detroit Pistons ile Toronto Raptors arasında dün gece Amalie Arena'da oynanması planlanan maç, Toronto'daki Covid-19 personel sıkıntısı nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendi.
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Memphis Grizzlies, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 125-111 mağlup etti. Ja Morant, Grizzlies'e 35 sayı ve 10 asistlik bir double-double ile liderlik etti ve aynı zamanda istatistiklerine beş ribaund ve bir top çalma da ekledi. Dillon Brooks 20 sayı ile maçı tamamlarken, DeAnthony Melton ise benchten 20 sayılık bir katkı verdi. Russell Westbrook ve Bradley Beal, Wizards'a 23'er sayı ile liderlik ederken, Westbrook 15 asist ve altı ribaund, Beal beş asist ve altı ribaund ekledi.