NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
23 Şubat 2021 09:53
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Washington Wizards, ev sahibi Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da uzatmada 127-124 devirdi. Wizards'ta 33 sayı, yedi ribaund, altı asist ve üç top çalma ile oynayan Bradley Beal takımın en skoreri olurken, Russell Westbrook 32 sayı, 14 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından döndü. Rui Hachimura ise 15 sayı ve 6 ribaundla oynadı. Lakers'ta 31 sayı, 9 ribaund ve 13 asistle oynayan LeBron James, takımın en skorer ismiydi. Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı ve 3 ribaund ile oynarken, Montrezl Harrell benchten 26 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 blokluk bir katkı verdi.
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 132-110 yendi. 28 üçlük isabeti bularak takım tarihinde rekor kıran Jazz'de 23 sayı, 4 ribaund ve 8 asist ile oynayan Donovan Mitchell, takımın en skorer ismiydi. Mike Conley 15 sayı, iki ribaund, beş asist ve üç top çalmayla, Rudy Gobert 10 sayı, 12 ribaund ve altı blokla, Joe Ingles ve Georges Niang de 21'er sayıyla oynadılar. Hornets'ta Gordon Hayward 21 sayı, üç ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynarken, LaMelo Ball da aynı şekilde 21 sayı, yedi ribaund, dört asist ve üç top çalma kaydetti. P.J. Washington 17 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma kaydetti. Malik Monk ise 20 sayı ve altı ribaund ile benchten gelen en etkili isim oldu.
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Miami Heat, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 108-94 mağlup etti. Duncan Robinson Heat'e 22 sayı, yedi ribaunt ve iki top çalma ile liderlik ederken, Kendrick Nunn 20 sayı, 9 asist, beş ribaund, üç top çalma ve iki blokla, Bam Adebayo ise 19 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve bir blokla oynadı. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile takımının en skoreri oldu. Darius Bazley ise 13 sayı ve 5 ribaundlık bir katkı sağladı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da Portland Trail Blazers'ı 132-100 yıktı. Suns'da Devin Booker, 34 sayı, dört ribaund ve dört asistle maçı tamamladı. Deandre Ayton ise 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist, iki blok ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Damian Lillard, 24 sayı ve yedi asistle Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Nassir Little 18 sayı, beş ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Gary Trent Jr. 11 sayı, iki ribaund ve bir top çalma kaydetti. Carmelo Anthony ise 10 sayı, üç ribaund ve iki asistle maçı tamamladı.
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk Memphis Grizzlies'i 102-92 yendi. Tim Hardaway Jr. 29 sayıyla Mavericks'in en skorer ismi olurken, Luka Doncic 21 sayı, yedi ribaund, beş asist, iki top çalma ve bir blokla, Jalen Brunson ise 18 sayı ve yedi ribaundla oynadı. Ja Morant 22 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile Grizzlies'e liderlik etti. Jonas Valanciunas 11 sayı, 15 ribaund ve bir blokla, Brandon Clarke ise 11 sayı, 4 ribaund ve bir top çalmayla maçı tamamladı.
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Chicago Bulls, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 120-100 mağlup etti. Bulls'da Coby White 24 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve bir blokla takımın en skoreriydi. Zach LaVine 21 sayı, altı asist ve beş ribaund ile maçı tamamladı. Wendell Carter Jr. ise 18 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaptı. Rockets'ta David Nwaba, 22 sayı, dokuz ribaunt, iki asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Sterling Brown 16 sayı, dört ribaund ve iki asist kaydetti. Danuel House ve John Wall ise 15'er sayı buldular.
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Dün gece Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers ile San Antonio Spurs arasında düzenlenmesi planan karşılaşma, birkaç gün önce NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle ertelenmişti.