NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
17 Şubat 2021 11:04
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Los Angeles Lakers, ev sahibi Minnesota Timberwolves'u Target Center'da 112-104 devirdi. LeBron James, Lakers hücumunu 30 sayı, 13 ribaund, yedi asist ve bir blokla yönetirken, Dennis Schröder 24 sayı, dört top çalma, üç asist ve bir blok ile, Montrezl Harrell ise 17 sayı, altı ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Timberwolves çaylağı Anthony Edwards 28 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca yedi ribaund, 5 asist, iki blok ve bir top çalma ile takımdaki en etkili isim oldu. Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.
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Portland Trail Blazers, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 115-104 skorla yıktı. Maçın bitimine 4:15 kala olan bölümde 18 sayı kaydeden Damian Lillard, Trail Blazers'a 31 sayı, 10 asist, yedi ribaund ve iki top çalma ile liderlik edip ekibin geriden gelerek kazanmasını sağlarken, Gary Trent Jr. 19 sayı, 4 asist ve iki top çalma kaydetti. Thunder ekibinde Luguentz Dort 23 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Hamidou Diallo 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist, bir top çalma ve bir blokluk bir katkıda bulunurken, Darius Bazley 14 sayı, 6 ribaund, 6 asist, bir top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı.
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Brooklyn Nets, Phoenix Suns Arena'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 128-124 mağlup etti. Nets'e 38 sayı, 7 ribaund ve 11 asistle oynayan James Harden liderlik etti ve ekibin 24 sayıdan geri gelerek kazanmasında ön ayak oldu. Joe Harris, 22 sayı ve 4 ribaund ile oynarken, Tyler Johnson 17 sayı ve 5 ribaundla, Jeff Green ise 18 sayı, 8 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Suns'ın en skoreri, 29 sayı, 4 ribaund ve yedi asistle oynayan Chris Paul oldu. Devin Booker'ın 22 sayı, iki ribaund ve yedi asistle oynadığı maçta, Deandre Ayton 16 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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New Orleans Pelicans, FedEx Forum'da Memphis Grizzlies'i 144-113 skorla yendi. Beş Pelicans oyuncusnun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada, Zion Williamson ve Brandon Ingram, ekibin en etkili iki ismi oldular. Williamson 31 sayının yanı sıra 7 ribaund ve iki top çalma kaydederken, Ingram 22 sayı, yedi asist, dört ribaund, iki top çalma ve bir blokla maçı tamamladı. Josh Hart ise benchten etkileyici bir performans sergiledi ve 27 sayı ile 9 ribaund ortaya koydu. Grizzlies'de Ja Morant 28 sayı, sekiz asist ve yedi ribauntla takımın en etkili ismi olsa da, bu çabası yeterli olmadı. Dillon Brooks 18 sayı ve 4 ribaunt ile oynarken, Kyle Anderson 19 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle, Jonas Valanciunas ise 10 sayı ve 5 ribaund ile oynadı ve hiçbir Memphis oyuncusu çift haneli skor üretmedi.
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Toronto Raptors, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 124-113 mağlup etti. Fred VanVleet'in 33 sayı, yedi asist, dört ribaund ve iki top çalma ile oynayarak takımının en skoreri olduğu maçta, Pascal Siakam 23 sayı, 13 ribaund, altı asist ve bir top çalma ile, Kyle Lowry ise 18 sayı, altı ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynadı. Giannis Antetokounmpo, 34 sayı, 10 ribaund, sekiz asist, beş top çalma ve iki blok ile Bucks'ın hücumunda en etkili isim oldu. Pat Connaughton ise 20 sayı, 5 ribaund, bir asist ve üç blok ile maçı tamamladı.
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San Antonio Spurs ile Detroit Pistons arasında dün gece Little Caesars Arena'da yapılması planlanan maç, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Boston Celtics, Denver Nuggets'ı TD Garden'da 112-99 mağlup etti. Jaylen Brown, Celtics'i 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle hücumda taşıdı, ancak yedi top kaybı da dikkatlerden kaçmadı. Jayson Tatum, pazar günkü vasat altı performansını unuttuarak, 21 sayı, 8 asist ve altı ribaundlık bir maç çıkardı. Kemba Walker 17 sayı ve 4 asistle oynadı ve maçta başka hiçbir Boston oyuncusu çift haneli skor üretmedi. Nuggets'ta 43 sayı, altı ribaund, beş asist ve iki top çalma ile oynayan Nikola Jokic, takımın hücumda en etkili ismiydi. Jamal Murray 25 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynarken, Facundo Campazzo ilk beş başladı ve sekiz asistle 15 sayı kaydetti. Başka hiçbir Denver oyuncusu altı sayıdan fazla üretmedi.