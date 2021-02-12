NBA'de bugün 5 maç oynandı; Stephen Curry, 10 üçlük isabetiyle 40 sayı atarak galibiyeti getirdi
12 Şubat 2021 10:01
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NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk Philadelphia 76ers'ı 118-114 mağlup etti. Trail Blazers'ta Damian Lillard, 30 sayı, iki ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile takımın en skoreriydi. Gary Trent Jr. 19 sayı ve 4 ribaundla maçı tamamlarken, Carmelo Anthony, 17'si son çeyrekte olmak üzere, benchten 24 sayı ve iki ribaundlık bir katkı verdi. Sixers'ta Joel Embiid 35 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve iki blok ile maçın da en skorer oyuncusu oldu. Ben Simmons 23 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle, Tobias Harris, 17 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Seth Curry 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.
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Golden State Warriors, konuk Orlando Magic'i Chase Center'da 111-105 yendi. Warriors'a bir kez daha Stephen Curry, 40 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve dört top çalma ile liderlik etti. Andrew Wiggins 21 sayı, yedi ribaund, üç asist ve üç blokla oynarken, Kelly Oubre Jr. 17 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle, Draymond Green sekiz sayı, altı ribaund ve 11 asistle maçı tamamladı. Magic'te Nikola Vucevic, 25 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle oynayarak takımın en skorer ismi oldu. Dwayne Bacon 20 sayı, üç ribaund ve üç top çalma ile oynarken, James Ennis 17 sayı, 10 ribaund ve iki top çalma ile, Terrence Ross ise 20 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 3 blok ile oynadı.
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Indiana Pacers, Little Caesars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 111-95 yıktı. Domantas Sabonis, Pacers'a 26 sayı, sekiz ribaund, sekiz asist, üç top çalma ve iki blokla liderlik etti. Malcolm Brogdon 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile oynarken, Jeremy Lamb benchten 17 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Josh Jackson, 18 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile Pistons'ın en skorer oyuncusu oldu. Isaiah Stewart 17 sayı, yedi ribaund, iki top çalma ve bir blok ile, Blake Griffin ise 16 sayı, altı asist ve üç ribaundla oynadı.
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Miami Heat, Houston Rockets'ı Toyota Center'da 101-94 devirdi. Jimmy Butler Heat'e 27 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle liderlik etti. Max Strus 21 sayıyla, Kendrick Nunn 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalmayla, Duncan Robinson 15 sayıyla, Bam Adebayo 10 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve iki top çalmayla oynadı. John Wall ve Eric Gordon, Rockets'a 17'şer sayıyla liderlik ettiler. Wall performansına ayrıca yedi asist ve altı ribaund da ekledi. DeMarcus Cousins 16 sayı, 11 ribaund, üç asist ve bir top çalma ile oynarken, Victor Oladipo, ayak bileği sorunlarıyla karşılaşmadan erken çıkmadan önce oynadığı 20 dakikada altı sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti.
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Boston Celtics, Toronto Raptors'ı TD Garden'da 120-106 mağlup etti. Semi Ojeleye ilk beşte çıkarak 24 sayı ve altı ribaundlık bir performans sergiledi. Jayson Tatum 17 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynadı, Kemba Walker ise 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle katkıda bulundu. Payton Pritchard da benchten 20 sayılık güçlü bir performans sergiledi. Kyle Lowry, Raptors'a 24 sayı ve altı asistle liderlik ederken, Pascal Siakam 23 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti.