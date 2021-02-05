NBA'de bugün 5 maç oynandı; LeBron James, triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu
05 Şubat 2021 09:56
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NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı Staples Center'da 114-93 mağlup etti. Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle yine bir triple-double yaptı. Dennis Schröder 21 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynarken, Anthony Davis 13 sayı, 9 ribaund, iki asist, üç top çalma ve iki blokla, Talen Horton-Tucker ise 17 sayı, üç ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynadı. Nuggets'ta en skorer oyuncu 20 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynayan Jamal Murray oldu. JaMychal Green 14 sayı ve 8 ribaund ile, Nikola Jokic ise 13 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle oynadı.
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Houston Rockets, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 115-103 yıktı. John Wall 22 sayı ve sekiz asistle Rockets'ın en etkili ismi olurken, Eric Gordon 20 sayı, beş ribaund, iki asist ve bir top çalma ile, Christian Wood ise 17 sayı, yedi ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Grizzlies'de en çok skor üreten oyuncu, 16 sayıyla Desmond Bane oldu. Ja Morant karşılaşmayı 15 sayı, dört asist, üç ribaund ve iki top çalma ile tamamlarken, Brandon Clarke 13 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma ve bir blokla oynadı.
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Portland Trail Blazers, Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ı 121-105 yendi. Trail Blazers'ta Gary Trent Jr. 24 sayıyla takımın en skoreri olurken, Carmelo Anthony 22 sayı, beş asist, dört ribaund, iki blok ve bir top çalma kaydetti. Rodney Hood 16 sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma ile oynadı. Joel Embiid, 76ers'ta 37 sayı ile en skorer oyuncuydu. Tyrese Maxey 15 sayı, dört asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynarken, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 13 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile katkıda bulundu.
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Golden State Warriors, Dallas Mavericks'i American Airlines Center'da 147-116 devirdi. Kelly Oubre Jr. 40 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Warriors'ın en skorer oyuncusu olurken, Stephen Curry 28 sayı, altı asist ve üç ribaund kaydetti. Andrew Wiggins 18 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir blok ile oynarken, Draymond Green 11 sayı, 15 asist ve altı ribaundlık bir maç çıkardı. Mavs'de Luka Doncic 27 sayı, altı ribaund, altı asist ve bir top çalma ile takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu. Kristaps Porzingis 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve iki blok kaydetti. Tim Hardaway Jr. ise 19 sayı, üç ribaund ve bir asist ile oynadı.
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Utah Jazz, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 112-91 mağlup etti. Jazz'de en skorer oyuncu, benchten gelip oynadığı 25 dakikada 23 sayı kaydeden Jordan Clarkson olurken, Bojan Bogdanovic 21 sayı ve altı ribaundla maçı tamamladı. Donovan Mitchell 18 sayı ve 5 asistle, Rudy Gobert ise 11 sayı, 12 ribaund ve iki blok ile katkıda bulundu. John Collins, Hawks'a 17 sayı ve yedi ribauntla liderlik ederken, Clint Capela yalnızca 6 sayı buldu fakat 17 de ribaund aldı. Kevin Huerter ise 16 sayı buldu.