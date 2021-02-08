NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
08 Şubat 2021 10:03
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NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Sacramento Kings, ev sahibi LA Clippers'ı Staples Center'da 113-110 mağlup etti. Kings'de en etkili isim, 36 sayı, 4 ribaund ve 7 asist kaydeden De'Aaron Fox oldu. Buddy Hield 22 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı. Clippers'ta Kawhi Leonard 20 sayı, 10 ribaund ve iki asistle takımın en skoreriydi. Reggie Jackson 14 sayı, iki ribaund ve dört asistle, Lou Williams ise benchten gelerek 23 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i 100-91 yendi. Celtics'te yıldız oyuncu Jayson Tatum, 22 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle takımının en skoreri oldu. Kemba Walker kötü bir şut gecesi (4/20) geçirdiği maçta 14 sayı, 4 ribaund ve 2 asist kaydetti. Tristan Thompson altı sayı, 12 ribaund ve iki asist ile oynadı. Suns'un en etkili oyuncusu, 18 sayı, 7 ribaund ve 11 asist ile oynayan Devin Booker oldu. Mikal Bridges 19 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynarken, Deandre Ayton 16 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle, Chris Paul ise 15 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle maçı maçı tamamladı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk Washington Wizards'ı 119-97 yıktı. 26 sayı bulan Terry Rozier'ın başı çektiği Hornets'ta, altı oyuncu çift hanelerde skor üretti. Gordon Hayward 25 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynarken, LaMelo Ball 19 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydetti. Wizards'ta Bradley Beal, 31 sayı ve altı ribaundla oynarken, Russell Westbrook 12 sayı, 11 ribaund, 9 asist ve iki blokla maçı tamamladı.
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Miami Heat, ev sahibi New York Knicks'i Madison Square Garden'da 109-103 devirdi. Heat için çift haneli skor üreten altı oyuncu arasında Bam Adebayo, 24 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle başı çekti. Jimmy Butler 17 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve bir top çalma ile oynarken, Kendrick Nunn ve Tyler Herro 16'şar sayı buldular. Knicks tarafında Julius Randle 26 sayı, 13 ribaund ve yedi asistle takımının en etkili ismi oldu. Reggie Bullock 21 sayı ile, Alec Burkes ise 13 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
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Utah Jazz, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 103-95 mağlup etti. Donovan Mitchell, 27 sayı, 11 asist, 9 ribaund ve bir top çalma ile oynadığı Jazz'deki en etkili isim oldu. Bojan Bogdanovic 18 sayı, beş ribaund ve iki asistle oynarken, Jordan Clarkson 17 sayı, 5 ribaund ve bir asist kaydetti. Rudy Gobert ise 16 sayı ve 16 ribaundla double-double yaptı. Pacers tarafında Domantas Sabonis 20 sayı, 9 ribaund, iki asist, iki blok ve bir top çalma ile takımının en skoreri oldu. Doug McDermott 18 sayı, altı ribaund, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.