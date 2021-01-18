NBA'de bugün 5 maç oynandı, Doncic yaptığı triple-double'la Jordan'ı geride bıraktı
18 Ocak 2021 10:36
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NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
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LA Clippers ekibi, konuk Indiana Pacers'ı Staples Center'da 129-96 mağlup etti. Clippers'ın liderliğini 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynayan Paul George üstlendi. Marcus Morris ve Luke Kennard 20'şer sayıyla katkı verirlerken, Kawhi Leonard da 17 sayı, yedi ribaund ve 5 asist kaydetti. Pacers'ta en skorer oyuncu, 23 sayı ile oynayan Doug McDermott oldu. Domantas Sabonis 19 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve iki top çalma ile oynarken, Malcolm Brogdon 16 sayı, iki ribaund ve sekiz asistle, Justin Holiday ise 15 sayı, üç ribaund ve iki top çalma ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 128-123 yendi. Pelicans'da Zion Williamson, 31 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle takımının en skoreri oldu. Brandon Ingram 22 sayı ve üç ribaund ile oynarken, Eric Bledsoe 21 sayı ve altı ribaund kaydetti. Steven Adams ise 12 sayı, 15 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Kings tarafında takımın point guardı De'Aaron Fox, 43 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca dört ribaund, 13 asist ve dört top çalma da kaydetti. Marvin Bagley III, 26 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Buddy Hield ise 18 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.
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Utah Jazz, ev sahibi Denver Nuggets'ı Ball Arena'da 109-105 mağlup etti. Jazz'deki en etkili isim, benchten gelip 23 sayı kaydeden Jordan Clarkson oldu. Donovan Mitchell 18 sayı, 7 asist, 3 ribaund, 2 blok ve bir top çalma ile oynarken, Rudy Gobert 15 sayı, 13 ribaund ve 2 blok kaydetti. Denver'da Nikola Jokic, 35 sayı, 14 rebound, 9 asist, iki top çalma ve bir blokla Nuggets'a liderlik etti. Jamal Murray 30 sayı, beş ribaund, dört asist ve bir blok ile oynarken, Nuggets için başka hiçbir oyuncu çift hanede skor üretemedi.
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Philadelphia 76ers'ın Oklahoma City Thunder ile oynaması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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NBA'de bugün 5 maç oynandı, Doncic yaptığı triple-double'la Jordan'ı geride bıraktı
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Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards ile oynaması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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New York Knicks, TD Garden'da Boston Celtics'i 105-75 devirdi. Julius Randle 20 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile Knicks'in en etkili oyuncusuydu. R.J. Barrett 19 sayı ve 11 ribaund ile oynarken, Immanuel Quickley benchten gelerek 17 sayı ve sekiz asist ile oynadı. Celtics hücumda sıkıntılı bir gece geçirdi ve yalnızca iki oyuncu çift hanelerde skor üretebildi. Jaylen Brown 25 sayı ve altı ribaund ile oynarken, Marcus Smart 10 sayı, iki ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı. Başka hiçbir Celtics oyuncusu 10 sayı sınırına ulaşamadı ve Kemba Walker, sezondaki ilk maçında dokuz sayı, üç ribaund ve dört asist kaydetti.