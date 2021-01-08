NBA'de bugün 5 maç oynandı; Doncic-Jokic düellosu yaşandı, Cedi Osman 16 sayı attı
NBA'de bugün 5 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
08 Ocak 2021 10:26
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NBA'de bugün 5 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk Minnesota Timberwolves'ı 135-117 devirdi. Trail Blazers'da Damian Lillard son çeyrekte oynamamasına rağmen 39 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve üç top çalma ile oynayarak takımın en etkili ismi oldu. CJ McCollum 20 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle, Jusuf Nurkic 17 sayı, yedi ribaund ve iki asistle oynadı. Timberwolves'da D'Angelo Russell, 26 sayı, üç ribaund ve üç asistle ekibe liderlik etti. Juancho Hernangomez 12 sayı ve 6 ribaundla oynarken, çaylak Anthony Edwards 26 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Jarred Vanderbilt 10 sayı, 10 ribaund ve iki top çalma ile katkıda bulunurken, Ricky Rubio 10 asist ve beş top çalma ile oynadı.
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San Antonio Spurs, ev sahibi Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 118-109 mağlup etti. Spurs'de 28 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynayan LaMarcus Aldridge, ekibinin en skorer ismi oldu. DeMar DeRozan 19 sayı, dört ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile oynarken, Dejounte Murray 18 sayı, sekiz ribaund ve iki asist kaydetti. Lonnie Walker IV, 14 sayı ve altı ribaund ile, Rudy Gay ise 15 sayı ve altı ribaund ile oynadı. Lakers'ta LeBron James ve 27 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle ekibin en etkili ismi olurken, Anthony Davis 23 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı. Kyle Kuzma 13 sayı ve 10 ribaundla, Talen Horton-Tucker 10 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.
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Dallas Mavericks, Denver Nuggets'a karşı Pepsi Center'da oynanan uzatma periyodunda 124-117 galip geldi. Mavs'de Luka Doncic 38 sayı, 13 asist, dokuz ribaund, dört top çalma ve bir blokla ekibe liderlik etti. Josh Richardson ve Dorian Finney-Smith 14'er sayı kaydederlerken, Finney-Smith ayrıca sekiz ribaund, iki asist, üç top çalma ve iki blok da ekledi. Boban Marjanovic 12 sayı ve 3 ribaund ile katkı verirken, Tim Hardaway 11 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve bir blokla oynadı. Nuggets'ta Nikola Jokic, 38 sayı, 11 ribaund, dört asist ve iki top çalma ile takımının en etkili ismiydi. Jamal Murray 21 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve bir top çalma kaydetti. Gary Harris 15 sayı, dört ribaund ve bir asist ile oynadı. Monte Morris 11 sayı, üç ribaund, üç asist ve bir top çalma ile, JaMychal Green ise 10 sayı ve 9 ribaund ile oynadı.
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Cleveland Cavaliers, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi. Cavs'de Andre Drummond, 22 sayı, 15 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile takımın en etkili ismi oldu. Larry Nance Jr. 18 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma ile oynarken, milli oyuncumuz Cedi Osman 16 sayı, 7 asist ve 5 ribaund kaydetti. Grizzlies'de Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaund, 3 asist, iki blok ve bir top çalma ile ekibin en skoreri olurken, Brandon Clarke 14 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Kyle Anderson ise 10 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve bir blokla oynadı.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da Philadelphia 76ers'ı 122-109 mağlup etti. Caris LeVert, 32 dakikada 22 sayı ve 10 asistlik performansıyla Brooklyn'in ilk beş kadrosundaki en skorer isim oldu. Ancak takımın ve maçın en skorer ismi, benchten gelip 28 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayan Joe Harris'ti. Jarrett Allen 15 sayı ve 11 ribaundla katkıda bulunurken, Taurean Price (13 sayı) ve Jeff Green (14 sayı) de etkili katkı verdiler. 76ers'ta Shake Milton, koronavirüs sahibi olan Seth Curry'nin yerine geçerek 24 sayı kaydetti ve takımın en skoreri oldu. Joel Embiid 20 sayı ve 12 ribaundla katkıda bulunurken, Ben Simmons 11 sayı, dört ribaund ve iki asistle çok başarılı olmayan bir gece geçirdi. Tobias Harris ise 17 sayı, sekiz ribaund ve dört asistle oynadı.