NBA'de bugün 5 maç oynandı; De'Aaron Fox, 44 sayıyla kariyer rekorunu kırdı
26 Mart 2021 10:36
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NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Sacramento Kings, Golden State Warriors'ı Golden 1 Center'da 141-119 yendi. Kings'de, 16/22 şut isabetiyle geceyi tamamlayan De'Aaron Fox, 44 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Richaun Holmes 25 sayı, 11 ribaund ve iki blokla oynarken, çaylak Tyler Haliburton 21 sayı kaydetti. Warriors'ın hücumda liderliğini Andrew Wiggins 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle üstlendi. Kelly Oubre 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jordan Poole 17 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile oynadı.
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Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 109-101 mağlup etti. Sixers'da en skorer isim, 28 sayı, 5 ribaund ve 2 blokla yöneten Danny Green oldu. Seth Curry 19 sayıyla, Tobias Harris 17 sayı, altı ribaund, beş asist ve iki top çalma ile oynadı. Lakers'ta Kyle Kuzma, 25 sayı ve dokuz ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Dennis Schröder 20 sayı, 3 ribaund, 11 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamlarken, Montrezl Harrell 20 sayı ve 8 ribaundlık bir katkı sağladı.
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LA Clippers, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'u 98-85 yendi. Reggie Jackson 28 sayı ile Clippers'ın en skorer ismi oldu. Paul George 24 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynadı. DeMar DeRozan, Spurs'e 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile liderlik etti. Dejounte Murray ise 18 sayı, yedi asist, altı ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı.
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New York Knicks, Washington Wizards'ı Madison Square Garden'da 106-102 mağlup etti. Alec Burks, Knicks hücumunu 27 sayı ve 6 ribaund ile taşıdı. RJ Barrett 24 sayı, 10 ribaund, beş asist ve üç top çalma kaydetti. Wizards'ta Bradley Beal 26 sayı, dokuz asist ve dört ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Rui Hachimura 21 sayı, dokuz ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blokla oynarken, Russell Westbrook 13 sayı, 18 ribaund, 9 asist, dört blok ve iki top çalma kaydetti.
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Portland Trail Blazers, AmericanAirlines Arena'da Miami Heat'i 125-122 yendi. Damian Lillard, maçın son bölümünde bir üçlük denemesi yaparken Trevor Ariza tarafından faule maruz kalınca, 1.0 saniye kala attığı üç serbest atışla Portland'a büyük bir avantaj sağlamış oldu. Sonrasında ayrıca son pozisyonda topu da çalan Lillard, Blazers'a maçı getiren isim oldu. Lillard, Blazers'ın kahramanı olsa da, hücum yükünü dün gece 35 sayı ve 8 asist kaydeden CJ McCollum üstlendi. Lillard 22 sayı, dokuz asist ve üç ribaundla oynarken, Carmelo Anthony benchten 20 sayı ve 6 ribaundlık bir katkı verdi. Heat'ten Bam Adebayo ve Tyler Herro, 29'ar sayı ile oynadılar. Adebayo dokuz ribaund, yedi asist ve beş blokla oynarken, Kendrick Nunn 22 sayı, Duncan Robinson ise 12 sayıyla oynadı. Başka hiçbir Miami oyuncusu çift hanede skor üretmedi.