NBA'de bugün 4 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
31 Mart 2021 10:35
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NBA'de bugün 4 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Phoenix Suns, konuk Atlanta Hawks'ı PHX Arena'da 117-110 yendi. Devin Booker, 21 sayı, üç ribaund ve üç asistle Suns'ın en skorer ismiydi. Dario Saric ise 17 dakikada 20 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Hawks'ta en skorer isim, 22 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 4 top çalma ile oynayan Bogdan Bogdanovic oldu. Trae Young 19 sayı, 13 asist ve üç top çalma ile oynarken, Clint Capela 16 sayı ve 16 ribaund'lık bir double double yaptı.
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Orlando Magic, ev sahibi LA Clippers'ı Staples Center'da 103-96 mağlup etti. Magic'te 18 sayı, dört ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynayan Chuma Okeke, takımın en skorer ismiydi. Michael Carter-Williams 8 sayı, yedi ribaund, dokuz asist, üç top çalma ve iki blokla oynarken, Terrence Ross, benchten 15 sayı, iki ribaundlık bir katkı sağladı. Clippers'ta Kawhi Leonard, 28 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle ekibe önderlik etti. Luke Kennard ise 17 sayı, üç ribaund ve iki asistle maçı tamamladı.
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Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı Wells Fargo Center'da 104-95 yendi. Jamal Murray 30 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile Nuggets'a önderlik etti. Michael Porter Jr. 27 sayı ve 12 ribaund ile double-double yaptı. Nikola Jokic ise 21 sayı, 10 ribaund ve 5 asist kaydetti. Tyrese Maxey, 76ers'a 13 sayıyla liderlik etti. Tobias Harris 12 sayı, üç ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blokla oynarken, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 6 sayı ve 2 asistle maçı tamamladı.
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Charlotte Hornets, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 114-104 mağlup etti. Terry Rozier, bu maçta 27 sayı ile Hornets'a liderlik ederken, ayrıca yedi ribaund ve 4 asist de ekledi. Gordon Hayward 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile takımın en skorer ikinci ismiydi. Russell Westbrook, Wizards'ı hücumda taşıyan isim oldu ve 22 sayı, 15 ribaund ve 15 asistlik bir triple-double performansı ortaya koydu. Lakin takımın en skorer ismi, 30 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Rui Hachimura'ydı.