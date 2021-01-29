NBA'de bugün 4 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
29 Ocak 2021 09:41
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NBA'de bugün 4 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 114-93 mağlup etti. Suns'a Mikal Bridges, 20 sayı, 5 asist ve iki top çalma ile liderlik etti. Jae Crowder 16 sayı, 9 ribaund ve 3 asist kaydetti. Chris Paul ise 13 sayı, üç ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynadı. Warriors'ta en skorer oyuncu, 27 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ile oynayan Stephen Curry'ydi. Andrew Wiggins 16 sayı ve 5 ribaund kaydederken, Draymond Green iki sayı, dört ribaund, altı asist ve üç top çalma ile oynadı.
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LA Clippers, American Airlines Arena'da Miami Heat'i 109-105 yendi. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta, kimse 20 sayıya ulaşamadı. Nicolas Batum 18 sayı ve altı ribauntla en skorer isim olurken, Reggie Jackson 16 sayı, sekiz ribaund ve altı asist kaydetti. Marcus Morris (16 sayı, beş ribaund) ve Lou Williams (17 sayı, beş ribaund, dört asist, iki top çalma), benchten etkili bir katkı verdiler. Heat'te 19 sayı ve 10 ribaund ile Tyler Herro en skorer oyuncu olurken, Bam Adebayo 16 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle, triple-double yapmaya biraz yaklaştı.
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Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Los Angeles Lakers'ı 107-92 devirdi. Pistons'a Blake Griffin, 23 sayı, 6 asist ve iki ribaundlık performansıyla liderlik etti. Wayne Ellington 20 sayı, üç masa ve iki asistle oynarken, Mason Plumlee, 17 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Dört gecede üçüncü maçını oynayan ve kuadriseps kası sıkıntısından ötürü kadro dışı kalan Anthony Davis'den yoksun olan Lakers'ta, LeBron James ve Kyle Kuzma 22'şer sayılarla takımlarının en skorer oyuncuları oldular. Talen Horton-Tucker ise 13 sayı, iki ribaund ve bir asistle katkı sağladı.
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Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 104-101 mağlup etti. Victor Oladipo, Rockets'ın 25 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle en etkili ismi oldu. Christian Wood 22 sayı, 12 ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynarken, John Wall 20 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve bir blokla katkı sağladı. Portland'da Damian Lillard, 30 sayıyla takımının en skoreriydi. Gary Trent Jr., kendisini 23 sayıyla izledi.