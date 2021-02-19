NBA'de bugün 3 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
19 Şubat 2021 10:38
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NBA'de bugün 3 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Miami Heat, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 118-110 yıktı. Heat'te 22 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydeden Kelly Olynyk, takımın en skorer ismi oldu. Duncan Robinson 20 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jimmy Butler ve Bam Adebayo, bu sezon yan yana triple-double kaydeden ilk takım arkadaşları oldular. Butler 13 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle oynarken, Adebayo 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist kaydetti. Tyler Herro ise benchten 27 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik bir katkı verdi. Kings tarafında en skorer isim ise, maçı 25 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve iki top çalma ile tamamlayan Nemanja Bjelica oldu. Marvin Bagley ise 19 sayı, 10 ribaund ve iki asist ile oynadı.
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Brooklyn Nets, Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 109-98 devirdi. James Harden 23 sayı, 11 asist, 5 ribaund, iki top çalma ve bir blokla Nets'in en skorer ismi olurken, Joe Harris 21 sayı ve 5 ribaundla, Kyrie Irving ise 16 sayı, yedi ribaund, 5 asist ve bir top çalmayla oynadı. NBA kariyerinde 35.000'inci sayısına ulaşmış olan LeBron James, karşılaşmayı 32 sayı, sekiz ribaund ve yedi asistle tamamladı. Kyle Kuzma 16 sayı, 10 ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynarken, Montrezl Harrell benchten 10 sayılık bir katkı verdi ve Lakers için çift hanelerde skor üreten diğer tek oyuncu oldu.
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Toronto Raptors, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 110-96 mağlup etti. Norman Powell 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile Raptors'ın en skorer oyuncusu olurken, Pascal Siakam 27 sayı, altı ribaund, beş asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti. Fred VanVleet 17 sayı, sekiz asist, beş ribaund, bir top çalma ve bir blokla, OG Anunoby ise 10 sayı, yedi ribaund, bir asist ve bir blokla oynadı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve iki top çalma ile takımının en etkili oyuncusuydu. Donte DiVincenzo 14 sayı, yedi ribaund ve dört asist kaydederken, Khris Middleton 13 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve bir top çalma kaydetti.