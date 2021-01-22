NBA'de bugün 3 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
22 Ocak 2021 09:51
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işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
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Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 113-106 devirdi. Lakers tarafında LeBron James, 34 sayı, sekiz asist, altı ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynayarak, ekibin en skoreri oldu. Kentavious Caldwell-Pope 23 sayı, üç ribaund ve bir blokla, Anthony Davis ise 18 sayı, dokuz ribaund, altı asist, iki blok ve bir top çalmayla oynadı. Montrezl Harrell 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve bir top çalma kaydetti. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 25 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaparken, Jrue Holiday 22 sayı, yedi asist, beş ribaund ve bir top çalma kaydetti. Khris Middleton 20 sayı, yedi asist ve beş ribaund ile maçı tamamladı. Brook Lopez 13 sayı, dört ribaunt ve iki blokla oynadı. Donte DiVincenzo 10 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynamayı başardı.
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk New Orleans Pelicans'ı 129-118 yıktı. Pelicans'da 27 sayı ile oynayan Zion Williamson, takımın en skoreri oldu. Brandon Ingram ilk yarıda 20 sayı atmasına rağmen, toplamda 23 sayı ile maçı bitirdi. Lonzo Ball 14 sayı ve 5 asist kaydederken, Steven Adams 8 sayı, 16 ribaund ve üç asist ile oynadı. Jazz'de, 36 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Donovan Mitchell, ekibin en etkili ismi oldu. Mike Conley 20 sayı, iki ribaund, altı asist ve üç top çalma ile oynarken, Bojan Bogdanovic 16 sayı, üç ribaund ve iki top çalma kaydetti. Rudy Gobert 12 sayı, 11 ribaund ve dört blokla, Jordan Clarkson ise benchten gelerek 19 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.
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New York Knicks, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 119-104 mağlup etti. R.J. Barrett'ın 28 sayısıyla en skoreri olduğu Knicks ekibinde altı oyuncu çift haneli skor üretti. Julius Randle 16 sayı, 17 ribaund, 9 asist ve bir top çalma ile oynarken, Mitchell Robinson 18 sayı ve 8 ribaund ekledi. Stephen Curry, Warriors'a 30 sayı ile liderlik etti. Andrew Wiggins 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve bir blok ile oynarken, James Wiseman 15 sayı, 8 ribaund ve 2 asist kaydetti. Draymond Green, ilk yarıda iki teknik faul aldıktan sonra maçtan atıldı.