NBA'de bugün 2 maç oynandı, işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
20 Ocak 2021 09:36
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işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
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Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk New Orleans Pelicans'ı 118-102 mağlup etti.
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Donovan Mitchell 33 dakikada kaydettiği 28 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle Jazz'in lideri konumundaydı. Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribaund ve üç blok ile iyi bir maç çıkardı. Jordan Clarkson ise 18 sayı, altı ribaund ve altı asistle benchten katkı verdi.
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Zion Williamson, 14/19 şut isabetiyle 32 sayı kaydederek, Pelicans'ın en skoreri oldu. Brandon Ingram 17 sayı ile çift haneli skor üreten diğer tek oyuncu olurken, Nickeil Alexander-Walker dokuz sayı, beş ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti.
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Denver Nuggets, Pepsi Center'da Oklahoma City Thunder'ı 119-101 yendi.
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Thunder'da Luguentz Dort, 20 sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma ile takımının en skoreriydi. Shai Gilgeous-Alexander 14 sayı, yedi asist, beş ribaund ve bir blokla oynarken, Darius Bazley 12 sayı, iki ribaund ve iki blok kaydetti. Isaiah Roby 10 sayı, 9 ribaund, üç asist ve dört top çalma kaydetti.
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Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaund, 6 asist, bir top çalma ve bir blokla takımının en etkili ismi olsa da, yeterli olmadı. Monte Morris 15 sayı, 5 asist ve 4 ribaund ile maçı tamamlarken, Paul Millsap ve Will Barton 13'er sayı kaydettiler. Gary Harris ve P.J. Dozier 11'er sayı ile, JaMychal Green ise 10 sayı, sekiz ribaund, bir asist ve bir blokla oynadı.