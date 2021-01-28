NBA'de bugün 12 maç oynandı, işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
28 Ocak 2021 10:49
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NBA'de bugün 12 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Brooklyn Nets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı uzatmada 132-128 yıktı. Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'lı "Büyük Üçlü", ekibin 132 sayısının 89'unu bularak büyük katkı sağladılar. Durant 32 sayı ve 5 ribaundla başı çekerken, Harden 31 sayı, 15 asist, sekiz ribaund ve iki top çalma ile başarılı bir gece geçirdi. Irving ise 26 sayı ve yedi asistle katkıda bulundu. Trae Young 28 sayı ve 14 asistle, Hawks'da toplamda 20 veya daha fazla sayı üreten dört oyuncudan biri oldu. John Collins ve De'Andre Hunter 21'er sayıyla oynarken, Cam Reddish benchten 24 sayı ekledi.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Los Angeles Lakers'ı 107-106 mağlup etti. Joel Embiid, 76ers'a 28 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 blok ile liderlik etti. 2.4 saniye kala galibiyeti getiren şutu sokan Tobias Harris 24 sayı, yedi ribaund ve üç asistle oynarken, Ben Simmons 17 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 8 sayı kaydetti. LeBron James 34 sayı, altı ribaund ve altı asistle Lakers'ın en etkili ismiydi. Anthony Davis 23 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve iki blokla kendisini takip ederken, Dennis Schröder 16 sayı, 4 asist ve üç ribaund kaydetti.
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Golden State Warriors, konuk Minnesota Timberwolves'u Chase Center'da 123-111 mağlup etti. Timberwolves'da Malik Beasley ve Anthony Edwards, 25'er sayı ile takımın en skorer isimleri oldular. Naz Reid ise 19 sayı, yedi ribaund, üç top çalma ve beş blokla oynadı. Warriors'ta çaylak James Wiseman, benchten gelip bulduğu 25 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Wiseman ayrıca altı ribaund ve iki blok da kaydetti. Kelly Oubre Jr, 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile oynarken, Andrew Wiggins 19 sayı ve üç ribaund ile, Stephen Curry ise 16 sayı, altı ribaund ve sekiz asistle oynadı.
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Denver Nuggets, American Airlines Arena'da ev sahibi Miami Heat'i 109-82 yendi. Nikola Jokic'in 21 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle en etkili ismi olduğu Denver'da, altı oyuncu çift hanelerde skor üretti. Michael Porter Jr. 17 sayı kaydetti. Heat'e 17 sayıyla Kendrick Nunn liderlik etti. Bam Adebayo 15 sayı, yedi ribaund ve altı asistle kendisini takip ederken, Precious Achiuwa 10 sayı ile çift hanelerde skor üreten diğer oyuncu oldu.
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk Dallas Mavericks'i 116-104 devirdi. Mavericks'in en skorer oyuncusu, 30 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynayan Luka Doncic oldu. Tim Hardaway Jr 19 sayı, üç ribaund ve iki asistle, Kristaps Porzingis ise 18 sayı, beş ribaund ve iki blok ile oynadı. Jazz'de Rudy Gobert, 29 sayı, 10 ribaund, üç top çalma ve üç blokluk performansıyla ekibin en etkili oyuncularından oldu. Joe Ingles 21 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle oynadı. Jordan Clarkson ise benchten gelmesine rağmen 31 sayıyla takımın en skoreri oldu.
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Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns Arena'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 102-97 mağlup etti. Thunder'da Al Horford, 21 sayı, 11 ribaund, iki asist ve üç top çalma ile takımın Shai Gilgeous-Alexander ile en skorer oyuncusu oldu. Gilgeous-Alexander da 21 sayının yanı sıra yedi ribaund, sekiz asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Suns'da Chris Paul 32 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, Jae Crowder 17 sayı, yedi ribaund, dört asist ve iki top çalma kaydetti.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Washington Wizards'ı 124-106 devirdi. Bradley Beal, Russell Westbrook'un yokluğunda 47 sayı ile Wizards'ın tekrar en skoreriydi ve ayrıca altı asist, dört ribaund ve dört top çalma da kaydetti. Garrison Mathews 15 sayıyla takımın en skorer ikinci ismi olurken, Robin Lopez de 14 sayı buldu. Brandon Ingram ve Zion Williamson, 32'şer sayıyla Pelicans'ın en skorerleri oldular. Ingram ayrıca sekiz asist yapıp, altı da ribaund çekti. Eric Bledsoe 18 sayı, yedi ribaund ve dört asist de ekledi.
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San Antonio Spurs, konuk Boston Celtics'i AT&T Center'da 110-106 mağlup etti. DeMar DeRozan 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla Spurs'ün en etkili ismi olurken, Keldon Johnson 18 sayı ve 10 ribaund ile, Dejounte Murray 11 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle, LaMarcus Aldridge ise 20 sayıyla oynadı. Jayson Tatum 25 sayı, yedi ribaund ve dört top çalma ile Celtics'in en skorer ismiydi. Jaylen Brown 24 sayı, beş asist, dört ribaund, iki blok ve bir top çalma ile kendisini izlerken, Kemba Walker ve Marcus Smart 14'er sayı kaydettiler.
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Memphis Grizzlies'in Chicago Bulls ile oynaması planlanan maç, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 116-106 yendi. Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton, 24'er sayı ile Bucks'ın en skorerleri olurlarken, ayrıca sırayla 18 ve 10 ribaund da çektiler. Brook Lopez de ayrıca 20 sayı, yedi ribaund ve bir blok kaydetti. Norman Powell, Raptors'a 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile liderlik etti. Kyle Lowry ise 21 sayı, altı ribaund ve üç asist ile oynadı.
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Indiana Pacers, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'i 116-106 devirdi. Doug McDermott 28 sayı ve 5 ribaund ile Pacers'ın en etkili ismi olurken, Malcolm Brogdon 25 sayı, yedi ribaund, altı asist ve bir blokla, Domantas Sabonis ise 22 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle oynayarak, triple-double yaptı. Terry Rozier, 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Hornets'ın en skoreriydi. P.J. Washington 18 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle, Devonte' Graham ve Gordon Hayward ise 16'şar sayıyla oynadılar.
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Sacramento Kings, ev sahibi Orlando Magic'i Amway Center'da 121-107 mağlup etti. Buddy Hield 29 sayı ile Kings'in en skoreri olurken, Harrison Barnes 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Richaun Holmes ise 20 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle oynadı. Magic'te en etkili isim, 26 sayı ve 9 ribaundla oynayan Nikola Vucevic oldu. Evan Fournier ise kendisini 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile takip etti.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Detroit Pistons'ı 122-107 yendi. Collin Sexton, Cavaliers'a 29 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile liderlik ederken, Andre Drummond 23 sayı, 16 ribaund, 2 asist, 5 top çalma ve iki blok ile oynadı. Milli oyuncumuz Cedi Osman ve Isaac Okoro ise 10'ar sayıyla katkı verdiler. Jerami Grant, Pistons'a 26 sayıyla liderlik etti. Wayne Ellington 17 sayı ile, Mason Plumlee ise 15 sayı ve 12 ribaund ile oynadılar.