NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
Bradley Beal 60 sayıyla kariyer rekoru kırdı
07 Ocak 2021 10:01
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NBA'de bugün 11 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Chicago Bulls'u 128-124 mağlup etti. Kings'e 10/11 şut isabetiyle 24 sayı, 8 ribaund ve 5 asist kaydeden Richaun Holmes liderlik etti. Marvin Bagley III 21 sayı, 12 ribaund, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Harrison Barnes 20 sayı ve 5 asistle, Tyler Haliburton ise 17 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Bulls guardı Coby White, 36 sayı ile kariyer rekorunu kırarken, Zach LaVine 32 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı. Wendell Carter Jr. 11 sayı, 17 ribaund ve 4 asist ile, Garrett Temple ise 11 sayı ve 4 asistle oynadı.
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LA Clippers, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 108-101 mağlup etti. Clippers'ı 21 sayı, 12 ribaund ve iki asist yapan Paul George, ekibin en etkili ismiydi. Kawhi Leonard da 21 sayı ile oynarken, ayrıca 4 ribaund ve 4 asist de ekledi. Serge Ibaka, Clippers formasıyla en iyi oyununu çıkardı ve 12 sayı ile 14 ribaund kaydederek, double-double yaptı. Marcus Morris 12 sayı, iki ribaund ve iki asistle bench kadrosuna liderlik etti. Warriors'ta 19 sayı ve üç asistle oynayan Andrew Wiggins, takımın ilk beşteki en skorer ismi oldu. Eric Paschall da benchten gelerek, aynı şekilde 19 sayı buldu. Stephen Curry yalnızca 5/17 şut isabetiyle 13 sayı, 4 ribaund ve 5 asist kaydetti. Draymond Green dört sayı, altı ribaund, altı asist ve iki top çalma ekledi. Kelly Oubre de kötü bir şut gecesi geçirirken (4/13), yalnızca sekiz sayı ve beş ribaund ile sahadan ayrıldı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk Toronto Raptors'ı 123-115 yendi. Raptors'da 32 sayı, 9 ribaund ve 3 asist toplayan Pascal Siakam, ekibin en skorer ismiydi. Kyle Lowry 24 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile, Fred VanVleet 13 sayı, üç ribaund, yedi asistle oynadı. OG Anunoby 8/10 şut isabetiyle 20 sayı ve sekiz ribaund kaydederken, Norman Powell benchten 13 sayılık bir katkı verdi. Suns'da Devin Booker ve 24 sayı ve altı asistle maçı tamamladı. Jae Crowder, 21 sayı ve üç ribaund kaydetti. Deandre Ayton 11 sayı ve 16 ribaundla double-double yaparken, Chris Paul 12 sayı, dört ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile oynadı. Cameron Johnson 15 sayı, Cameron Payne ise 10 asist kaydetti. Dario Saric de 15 sayı ve 5 ribaundlık bir katkı verdi.
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Milwaukee Bucks, Fisev Forum'da Detroit Pistons'ı 130-115 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo 25 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve bir blok ile ekibinin en etkili ismi oldu. Khris Middleton 23 sayı, yedi asist ve beş ribaund kaydetti. Brook Lopez 17 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve iki blok ekledi. Bobby Portis 16 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparken, Jordan Nwora 11 sayı, dört ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Jrue Holiday ise 10 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetti. Jerami Grant 31 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparak Pistons'ın en etkili ismi olurken, Saddiq Bey 20 sayı, 10 ribaund, üç asist ve bir top çalma ile iyi bir maç çıkardı. Wayne Ellington 12 sayıyla, Derrick Rose da 10 sayıyla oynadı. Blake Griffin ise yalnızca 2 şut isabeti bulabildiği gecede 9 sayı ve 5 asist kaydedebildi.
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Oklahoma City Thunder, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 111-110 yendi. Shai Gilgeous-Alexander 36 dakikada 21 sayı, 9 asist, 5 ribaund ve 5 top çalma ile oynayarak OKC'nin en etkili ismi oldu. Darius Bazley 20 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile kendisini takip ederken, Mike Muscala 6/9 şut isabetiyle 18 sayı ekledi. Pelicans'da Zion Williamson, 32 dakikada 29 sayı, 6 ribaund ve 3 top çalma kaydederek Pelicans'ın en skoreri oldu. Brandon Ingram 24 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle oynarken, Steven Adams 10 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.
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New York Knicks, Madison Square Garden'da Utah Jazz'i 112-100 mağlup etti. Julius Randle bir kez daha Knicks için en iyi oyuncu oldu ve 40 dakikada 30 sayı, 16 ribaund ve yedi asistle oynayarak, maça damgasını vurdu. Elfrid Payton 22 sayı ve sekiz asistle katkıda bulunurken, Austin Rivers 23 sayılık bir performansla varlığını hissettirdi. Başka hiçbir New York oyuncusu çift hanelerde sayı üretemedi. Jordan Clarkson benchten gelmesine rağmen 25 dakikada 19 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynayarak takımının en etkili ismi oldu. Donovan Mitchell 18 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı. Rudy Gobert, 14 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı.
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Boston Celtics, American Airlines Arena'da ev sahibi Miami Heat'i 107-105 devirdi. Celtics yıldızı Jayson Tatum, 37 dakikada 27 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak takımına liderlik etti. Jaylen Brown 21 sayı, 12 ribaund, 5 asist, iki top çalma ve iki blok eklerken, Daniel Theis 13 sayı ile Boston için çift hanelerde skor üreten bir diğer oyuncu oldu. Heat tarafında Jimmy Butler 33 dakikada 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynayarak, takımının en etkili ismi oldu. Duncan Robinson 16 sayı, altı ribaund ve iki asist ile kendisini takip ederken, Bam Adebayo 15 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve iki blok ile maçı tamamladı.
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Charlotte Hornets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 102-94 mağlup etti. Gordon Hayward'ın 44 sayı, 7 ribaund ve 2 asist performansıyla, Hornets galip gelmiş oldu. Çaylak LaMelo Ball 16 sayı, sekiz ribaund ve beş asistle, Terry Rozier ise 14 sayıyla oynadı. Devonte Graham 11 sayı, yedi asist, dört ribaund ve dört top çalma ekledi. PJ Washington dokuz sayı, 10 ribaund, dört asist, üç blok ve iki top çalma kaydetti. ATL'de John Collins, 23 sayı, 11 ribaund, bir asist ve bir top çalma ile takımının en etkili ismiydi. Kyle Huerter 19 sayı, altı asist ve beş ribaund kaydetti. De'Andre Hunter 17 sayı, altı ribaund, beş asist ve iki top çalma ile oynadı.
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Orlando Magic, konuk Cleveland Cavaliers'ı Amway Center'da 105-94 mağlup etti. Terrence Ross, benchten gelip oynadığı 21 dakikada kaydettiği 20 sayı ile Magic'in en yüksek skorlu oyuncusuydu. Dwayne Bacon 19 sayı kaydederken, Nikola Vucevic 16 sayı, yedi ribaund ve altı asistle oynadı. Magic guardı Markelle Fultz dizinden sakatlanıp sezonu kapattığı için, yalnızca dört dakika oynadıktan sonra oyunu terk etmek zorunda kaldı. Cavs'de Collin Sexton 35 dakikada 21 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok ile Cavs'e liderlik etti. Andre Drummond 19 sayı ve 15 ribaund ile maçı bitirirken, Lamar Stevens, Isaac Okoro ve Larry Nance Jr. 10'ar sayıyla oynadılar. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise 4 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Washington Wizards'ı 141-136 yendi. Joel Embiid, Sixers'a 38 sayı, sekiz ribaund, beş asist, üç top çalma ve üç blokluk performansıyla liderlik etti. Seth Curry denediği 7 üçlük atışının 6'sında isabet bularak 28 sayı kaydetti. Ben Simmons 17 sayı ve 12 asistle katkıda bulundu. Tobias Harris (19 sayı, yedi ribaund) ve Danny Green (15 sayı) da Philadelphia adına etkili isimlerdi. Wizards yıldızı Bradley Beal 60 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 35 şut denemesinden 20'sinde isabet bulan Beali 10 üçlük denemesinden 7'sinde ve 15 serbest atış denemesinden 13'ünde isabet buldu. Russell Westbrook 20 sayı, 12 asist ve sekiz ribaundla maçı tamamladı. Davis Bertans benchten 17 sayıyla, Thomas Bryant ise 11 sayıyla katkı verdi.
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Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da Houston Rockets'ı 114-107 yendi. John Wall 28 sayı, altı ribaund, üç asist, iki top çalma ve bir blokla Rockets'ın en skorer ismi oldu. Eric Gordon 20 sayı attı. James Harden ve David Nwaba 15'er sayı kaydederken, Harden ayrıca 12 asist yaptı. PJ Tucker 10 sayı, altı ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. DeMarcus Cousins dokuz sayı, 14 ribaund, bir asist, dört blok ve iki top çalma ekledi. Malcolm Brogdon, 35 sayıyla Pacers'taki en skorer isim oldu. Brogdon ayrıca yedi asist, iki ribaund ve üç top çalma da kaydetti. Domantas Sabonis 22 sayı ve 12 ribaund'lık bir double-double yaptı. Victor Oladipo 18 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve bir top çalma ekledi.