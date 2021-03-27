NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
27 Mart 2021 10:31
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NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk Cleveland Cavaliers'ı 100-86 mağlup etti. Lakers'ta benchten gelerek 24 sayı, 10 ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynayan Montrezl Harrell, takımın en etkili ismi oldu. Dennis Schröder 17 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 4 top çalma ile ilk beşin en etkili oyuncusuydu. Cavaliers'da Larry Nance Jr, 17 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle takımının en skoreriydi. Darius Garland 14 sayı, iki ribaund ve 5 asistle, Jarrett Allen 13 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 6 sayı ve 1 ribaundla oynadı.
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Atlanta Hawks, Golden State Warriors'ı Chase Center'da 124-108 yendi. Hawks'ta en skorer oyuncu, 38 sayı ile kariyer rekorunu kıran ve ayrıca 12 ribaund ile iki asist kaydeden John Collins oldu. Trae Young 21 sayı, 3 ribaund ve 15 asistle oynarken, Clint Capela 18 sayı, 15 ribaund, iki top çalma ve üç blokla oynadı. Warriors'a 29 sayı, yedi ribaunt, üç asist ve iki blok kaydeden Andrew Wiggins, takımın en etkili ismiydi. Çaylak James Wiseman ise 18 sayı ve 5 ribaund ile maçı tamamladı.
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Utah Jazz, konuk Memphis Grizzlies'i Vivint Arena'da 117-114 mağlup etti. Donovan Mitchell 35 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve bir top çalma ile Jazz'in en skorer ismi oldu. Rudy Gobert ise maçı 25 sayı, 9 ribaund ve iki blok ile tamamladı. Grizzlies'de Ja Morant 32 sayı, 11 asist ve 4 ribaund ile takımın en skoreriydi. Dillon Brooks ise 22 sayı kaydetti.
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Indiana Pacers, Dallas Mavericks'i American Airlines Center'da 109-94 devirdi. Domantas Sabonis 22 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle Pacers'ın en skorer ismi olurken, Malcolm Brogdon da 22 sayı, 6 ribaund ve bir top çalma ile, Caris LeVert ise 10 sayıyla oynadı. Kristaps Porzingis, Mavs'e 31 sayı, 18 ribaund, üç asist ve bir blokla önderlik etti. Tim Hardaway Jr. 16 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk Miami Heat'i 110-105 mağlup etti. Malik Monk, 32 sayıyla Hornets takımının en skorer oyuncusuydu. Terry Rozier ise 26 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile oynadı. Jimmy Butler Heat'e 20 sayı, 9 asist, 5 ribaund ile önderlik etti. Duncan Robinson 20 sayıyla oynarken, Bam Adebayo 17 sayı, 8 ribaund, iki asist ve iki top çalma kaydetti.
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Portland Trail Blazers, Amway Center'da Orlando Magic'i 112-105 devirdi. Damian Lillard'ın diz sıkıntısından ötürü kenarda oturduğu karşılaşmada, CJ McCollum, Blazers'ı 22 sayı, 7 asist ve 5 ribaund ile hücumda taşıdı. Norman Powell ilk Portland forması giydiği maçta güçlü bir izlenim bıraktı ve CJ gibi 22 sayı kaydetti. Sekiz Orlando oyuncusundan yedisi çift haneli skor üretirken, Chuma Okeke 22 sayı, 6 ribaund, 4 asistle en skorer isim oldu. James Ennis 18 sayıyla, Dwayne Bacon ise 17 sayıyla maçı tamamladı.
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Minnesota Timberwolves, Target Center'da Houston Rockets'ı 107-100 mağlup etti. Karl-Anthony Towns, Timberwolves ekibini 29 sayı, 16 ribaund ve 8 asistle hücumda taşıdı. Juancho Hernangomez 19 sayı, 9 ribaund, bir asist ve iki top çalma kaydetti. Christian Wood, Rockets'a 24 sayı ve 9 ribaund ile önderlik etti. Ben McLemore 21 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti. John Wall ise 14 sayı ve 15 asistli bir double-double performansı ortaya koydu.
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Denver Nuggets, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 113-108 yendi. Nikola Jokic, 37 sayı, 9 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla Nuggets'ın en etkili ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve bir blokla oynarken, Jamal Murray 23 sayı ve 11 asistlik bir double-double performansı ortaya koydu. Zion Williamson, Pelicans'a kariyer rekoru 39 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve iki blok ile önderlik etti. Eric Bledsoe ise 16 sayı, dokuz asist, dört ribaund ve iki top çalma ile oynadı.
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Phoenix Suns, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 104-100 mağlup etti. Deandre Ayton ve Chris Paul, 19'ar sayıyla Suns'ın en skorerleri oldular. Ayton ayrıca 9 ribaund ve iki blok kaydederken, Paul 8 asist ve 6 ribaund ile oynadı. Devin Booker ise 16 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Raptors'da Pascal Siakam 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreri olurken, Fred VanVleet ise 22 sayı, 4 ribaund, 3 asistle oynadı.
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Boston Celtics, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 122-114 yendi. Jayson Tatum, bu maçta Boston'ın en iyi oyuncusuydu ve 34 sayı, yedi asist ve altı ribaundla maçı tamamlarken, Marcus Smart da 23 sayı ve 8 ribaund ile oynadı. Kemba Walker 21 sayı, 5 asist ve 3 top çalma kaydetti. Altı Milwaukee oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada, hiçbiri 20 sayıya ulaşamadı. Takımın en skorer ismi 19 sayıyla oynayan Khris Middleton'dı. Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı.
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Brooklyn Nets, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 113-111 mağlup etti. James Harden, 44 sayı, 14 ribaund ve sekiz asistle Nets ekibinin yıldızıydı. Blake Griffin, benchten güçlü bir performans sergiledi ve 17 sayı ile Brooklyn'in en iyi ikinci skoreri oldu. Jerami Grant, Detroit'in en iyi oyuncusuydu ve 19 sayıyla maçı tamamladı. Saddiq Bey 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynadı. Frank Jackson de aynı şekilde benchten 14 sayı buldu.