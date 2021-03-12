NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
12 Mart 2021 11:17
112
NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
212
Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Houston Rockets'ı 125-105 mağlup etti. Kings'de 30 sayı, yedi ribaund, dokuz asist ve iki top çalma ile oynayan De'Aaron Fox, takımın en skoreriydi. Harrison Barnes 20 sayı ve 11 ribaund ile, Richaun Holmes 20 sayı, 11 ribaund ve iki asist ile, Buddy Hield ise 20 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle oynadı. Rockets'ta Victor Oladipo 23 sayı, 4 ribaund ve 9 asist ile takımın en skoreri olurken, Eric Gordon 17 sayı ve iki ribaund ile maçı tamamladı.
312
Phoenix Suns, Portland Trail Blazers'ı, Moda Center'da 127-121 mağlup etti. Devin Booker 35 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla Suns'ı en etkili ismi olurken, Chris Paul 19 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla, Mikal Bridges ise 18 sayıyla maçı tamamladı. Portland tarafında ise Damian Lillard 30 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle takımın en skoreri olurken, Gary Trent Jr. 17 sayıyla, Robert Covington ise 13 sayı ve 6 ribaundla oynadı.
412
LA Clippers, Staples Center'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 130-104 yenilgiye uğrattı. Kawhi Leonard, 28 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile Clippers'ın en etkili ismiydi. Serge Ibaka 16 sayı ve 14 ribaund ile oynarken, Paul George 17 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı. Andrew Wiggins, 5/12 şut isabeti kaydederek bulduğu 15 sayı ile Warriors'ın en skoreriydi. Stephen Curry 14 sayı ve 4 ribaundla, Jordan Poole ise 14 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynadı.
512
Oklahoma City Thunder, konuk Dallas Mavericks'i Chesapeake Energy Arena'da 116-108 mağlubiyete uğrattı. Thunder'da 32 sayı, iki ribaund ve altı asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander, takımın en etkili ismi oldu. Al Horford 21 sayı, 9 ribaund, iki asist ve iki blokla oynarken, Luguentz Dort ve Aleksej Pokusevski 14'er sayı buldular. Kristaps Porzingis ve Luka Doncic'i dinlendirdikleri için oynatmayan Mavs ekibinde Josh Richardson, 10/15 şut isabetiyle 27 sayı, altı asist ve iki blok kaydederek takımın en etkili ismi oldu. Jalen Brunson 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynarken, Tim Hardaway Jr benchten 24 sayı ve 6 ribaundlık bir katkı verdi.
612
Milwaukee Bucks, New York Knicks'i Fiserv Forum'da 134-101 mağlup etti. Bucks'a Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double performansı gösterirken, Bryn Forbes 21 sayıyla, Khris Middleton ve Brook Lopez de 14'er sayıyla oynadılar. NYK'de R.J. Barrett 22 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle ekibin en skoreri olurken, Alec Burks 17 sayı, sekiz asist ve üç ribaundla, Immanuel Quickley ise 15 sayıyla oynadı.
712
Miami Heat, American Airlines Arena'da Orlando Magic'i 111-103 yendi. Jimmy Butler Heat'e 27 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 3 top çalma ile liderlik ederken. Kelly Olynyk 20 sayı, yedi ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti. Nikola Vucevic, 24 sayı ve 17 ribaundlık double-double'ı ile Magic'in en etkili ismiydi .Dwayne Bacon 21 sayı, üç ribaund ve iki asistle, Michael Carter-Williams ise 17 sayı, yedi asist, 4 ribaund ve bir top çalma ile oynadı.
812
Philadelphia 76ers, United Center'da Chicago Bulls'u 127-105 mağlup etti. Tobias Harris, 76ers'a 24 sayı ile liderlik ederken, Dwight Howard 18 sayı ve 12 ribaund ile double-double ile yaptı. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 16 sayı, 4 asist, 1 ribaund ve 3 top çalma kaydetti. Lauri Markkanen, Bulls'a 23 sayı ile liderlik ederken, Zach LaVine 19 sayı, yedi asist ve dört ribaundla, Coby White ise 18 sayı, 4 asist ve 2 ribaund ile oynadı.
912
Minnesota Timberwolves, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 135-105 devirdi. Anthony Edwards, Timberwolves'u 27 sayı ve 4 ribaund ile hücumda taşırken, Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 7 ribaund kaydetti. 11/13 şut isabetiyle oynayıp 28 sayı kaydeden Jaylen Nowell, aslen takımın en skorer ismi oldu. Altı Pelicans oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta, Zion Williamson 25 sayı ile başı çekti. Brandon Ingram ve Steven Adams da 13'er sayı kaydettiler.
1012
Atlanta Hawks, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 121-120 mağlup etti. Trae Young, Hawks'a 37 sayı, altı asist ve beş ribaund ile liderlik etti. Danilo Gallinari 20 sayı, beş ribaund, bir asist ve iki top çalma kaydederken, Kevin Huerter 19 sayı, dört ribaund, bir asist, iki blok ve bir top çalma ile oynadı. Norman Powell, Raptors'a 33 sayı ile liderlik ederken, Chris Boucher 29 sayı, dokuz ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blokla, Kyle Lowry ise 17 sayı, 12 asist ve altı ribaundlık bir performansla oynadı.
1112
Brooklyn Nets, Barclays Center'da Boston Celtics'i 121-109 yendi. Kyrie Irving 40 sayıyla oynayarak harika bir performans gösterdi ve takımının da en skorer ismiydi. James Harden 22 sayı ve 10 ribaund ile oynarken, sekiz de asist ekledi. Joe Harris de 12 sayı buldu. Jayson Tatum Celtics'e 31 sayıyla liderlik ederken, Daniel Theis 17 sayı ve 8 ribaund ile, Marcus Smart ise benchten gelip oynadığı 21 dakikada 19 sayıyla katkı verdi.
1212
Charlotte Hornets, Spectrum Center'da Detroit Pistons'ı 105-102 mağlup etti. Hornets için 20 sayı ve 9 ribaund ile oynayan P.J. Washington takımda başı çekerken, Gordon Hayward ve Terry Rozier 17'şer sayı kaydettiler. Jerami Grant, 32 sayı, 8 ribaund ve 4 asist ile Pistons'ın en skorer ismi olsa da, bu çabası galibiyet için yetmedi. Saddiq Bey ise 14 sayı ve üç ribaundla oynadı.