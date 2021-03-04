NBA'de bugün 10 maç oynandı; Lakers, son 10 maçta 7. yenilgisini aldı
04 Mart 2021 11:13
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Los Angeles Lakers'ı 123-120 yendi. Kings'de Buddy Hield 29 sayı, 6 ribaund ve 6 asist ile takımın en skoreri olurken, De'Aaron Fox 23 sayı, sekiz asist ve üç top çalma ile, Harrison Barnes ise 20 sayı, üç ribaund ve altı asistle oynadı. Lakers'ta 28 sayı ve 9 asistle oynayan Dennis Schröder, takımının en skorer ismiydi. Kyle Kuzma 25 sayı, 13 ribaund ve üç asistle, Montrezl Harrell ise 26 sayı ve 12 ribaund ile oynadı.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Utah Jazz'i uzatma periyodunda 131-123 yendi. Joel Embiid, 76ers'a 40 sayı ve 19 ribaundlık bir double-double ile liderlik etti. Tobias Harris 22 sayı, 10 ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blok kaydederken, Ben Simmons 17 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve bir top çalma ile oynadı. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 8 sayı ve 1 ribaund kaydetti. Jazz'de Donovan Mitchell 33 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve bir top çalma ile takımının en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic ve Mike Conley 18'er sayı kaydederken, Joe Ingles 16 sayı, altı ribaund, bir asist ve bir top çalma ile, Rudy Gobert ise 12 sayı, dokuz ribaund, dört asist, iki top çalma ve bir blokla oynadı.
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Portland Trail Blazers, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 108-106 mağlup etti. Karşılaşmada son 7 sayıyı bularak kazanan Portland, Warriors'ı bitime 1:43 kala denediği altı şutu kaçırmaya zorladı ve Damian Lillard, Portland'ı iki sayı öne geçiren ve maçı kazandıran üçlüğü yolladıktan sonra, bitime 4.1 saniye kala Draymond Green'e aldırdığı hücum faulle sonucu belirlemiş oldu. Dame, Trail Blazers'a 22 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile liderlik etti. Carmelo Anthony 22 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynarken, Robert Covington 15 sayı, dokuz ribaund, iki top çalma ve üç blok kaydetti. Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı, yedi ribaund, 5 asist ve üç top çalma ile maçın en skoreri oldu. Andrew Wiggins 14 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Draymond Green ise beş sayı, dokuz ribaund, 12 asist ve üç top çalma ile oynadı.
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Dallas Mavericks, konuk Oklahoma City Thunder'ı American Airlines Center'da 87-78 yendi. Luka Doncic'in sırt ağrısıyla oynamadığı karşılaşmada, Kristaps Porzingis, Mavericks adına 19 sayı 13 ribaund ile oynayarak büyük bir performans sergilemiş oldu. Tim Hardaway Jr. 19 sayı, altı ribaund ve iki asistle oynarken, Josh Richardson 16 sayı, altı ribaund ve dört top çalma ile maçı tamamladı. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander, 15 sayı ile Thunder'ın en skoreriydi. Darius Bazley 11 sayı ve 10 ribaundla, Ty Jerome 13 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynadı.
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Atlanta Hawks, ev sahibi Orlando Magic'i Amway Center'da 115-112 mağlup etti. Trae Young, Hawks'a 32 sayı, sekiz asist, dört ribaund ve iki top çalma ile liderlik etti. Danilo Gallinari 23 sayı, 9 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve bir blok ile oynarken, John Collins 15 sayı, 9 ribaund ve bir blok kaydetti. Nikola Vucevic 29 sayı, 9 ribaund, 3 asist, top çalma ve bir blok ile Magic'in en skoreriydi. Terrence Ross 28 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile oynarken, Michael Carter-Williams 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı.
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Charlotte Hornets, Target Center'da Minnesota Timberwolves'u 135-102 devirdi. Terry Rozier, Hornets'ı 31 sayı ve üç top çalma ile hücumda taşıdı. Gordon Hayward 23 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile maçı tamamlarken, LaMelo Ball 19 sayı, yedi ribaund, 5 asist ve iki top çalma kaydetti. Ricky Rubio, 20 sayıyla Timberwolves'un en skorer ismiydi ve ayrıca dokuz asist ve dört ribaunda da sahipti. Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 15 ribaund kaydetti. Anthony Edwards ise 19 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.
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Chicago Bulls, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 128-124 mağlup etti. Zach LaVine, Bulls'a 36 sayı ile liderlik ederken, aynı zamanda sekiz asist, iki ribaund ve iki top çalma da kaydetti. Coby White ise 25 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynadı. Zion Williamson 28 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve bir blokla Pelicans'ın en etkili ismiydi. J.J. Redick 22 sayı, iki ribaund ve iki asistle maçı tamamlarken, Brandon Ingram 21 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynadı.
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Brooklyn Nets, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 132-114 yıktı. James Harden, 29 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile bir triple-double performansı daha ortaya koyarken, DeAndre Jordan 10 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Joe Harris 19 sayıyla, Kyrie Irving ise 24 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. John Wall ve Victor Oladipo, Rockets için sırasıyla 36 ve 33 sayı ile etkileyici performanslar sergilediler. Jae'Sean Tate ise 12 sayı ve 10 ribaundla oynadı.
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Detroit Pistons, Amalie Arena'da Toronto Raptors'ı 129-105 mağlup etti. Pistons'da Mason Plumlee 14 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile, Dennis Smith Jr. ise 10 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle yan yana triple-double performansı sergilediler. Wayne Ellington 25 sayı ile tkaımın en skoreri olurken, Rodney McGruder ve Saben Lee 20'şer sayı buldular. Raptors'da Norman Powell 36 sayı ve 5 ribaund ile takımın en skorer ismi oldu. Kyle Lowry 21 sayı ve 6 asistle, Chris Boucher ise 18 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.
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Indiana Pacers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 114-111 mağlup etti. Malcolm Brogdon, Pacers'a 29 sayı, dört ribaund, üç asist ve iki top çalma ile liderlik etti. Domantas Sabonis 18 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile oynarken, T.J. McConnell 16 sayı, 13 asist ve 10 top çalma ile benchten triple-double performansı sergiledi. Collin Sexton, Cavaliers'a 32 sayı ve 10 asistle liderlik etti. Darius Garland 16 sayıyla oynarken, Jarrett Allen ve Dean Wade 17'şer sayı kaydettiler. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise 2 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.