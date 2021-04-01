NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
01 Nisan 2021 10:47
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da konuk Chicago Bulls'u 121-116 devirdi. Suns yıldızı Devin Booker, 17/24 şut isabetiyle kaydettiği 45 sayıyla sezonun en yüksek sayı miktarına ulaştı. Chris Paul ise 19 sayı, 14 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı. Bulls'da Nikola Vucevic, 24 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile takımının en skorer ismi oldu. Thaddeus Young 19 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynarken, Denzel Valentine benchten 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik bir katkı sağladı.
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Milwaukee Bucks, ev sahibi Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 112-97 mağlup etti. Bucks'a 28 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma ile Jrue Holiday liderlik etti. Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve üç blok kaydetti. Lakers'ta Dennis Schröder, 17 sayı, üç ribaund ve sekiz asistle ilk beşin en skorer oyuncusu oldu. Montrezl Harrell ise benchten 19 sayı ve 5 ribaundlık bir katkı vererek maçı tamamladı. Takımla ilk maçına çıkmış olan Andre Drummond, ikinci çeyrekte ayak parmağı sakatlığı nedeniyle oyunu terk etmek durumunda kaldı.
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San Antonio Spurs, konuk Sacramento Kings'i AT&T Center'da 120-106 devirdi. Karşılaşmayı 26 sayı, yedi asist, 5 ribaund ve bir blokla tamamlayan DeMar DeRozan liderliğindeki Spurs'te, yedi oyuncu çift hanelerde skor üretti. Derrick White ise 18 sayı, altı ribaund, üç asist ve bir top çalma kaydetti. De'Aaron Fox 20 sayı, 4 asist ve bir blok ile Kings'in en skorer ismi oldu. Richaun Holmes ise 14 sayı, 15 ribaund ve iki blok ile maçı tamamladı.
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Utah Jazz, FedEx Forum'da Memphis Grizzlies'i 111-107 mağlup etti. Mike Conley 26 sayı, yedi asist, dört ribaund ve dört top çalma ile Jazz'in en skorer ismi oldu. Jordan Clarkson 24 sayı, yedi ribaund ve bir top çalma kaydederken, Bojan Bogdanovic 23 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Ja Morant, Grizzlies'e 36 sayı, yedi asist, üç top çalma ve iki ribaundla önderlik etti. Kyle Anderson ise 18 sayı, 11 ribaund ve üç blok kaydetti.
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Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da Toronto Raptors'ı 113-103 yendi. Svi Mykhailiuk, 22 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla Thunder'ın en skoreriydi. Moses Brown 20 sayı, 12 ribaund ve bir blok ile oynadı. Gary Trent, Jr., Raptors'a 31 sayıyla liderlik etti. OG Anunoby 20 sayı, 11 ribaund, üç asist, üç top çalma ve bir blok kaydetti.
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Minnesota Timberwolves, Target Center'da New York Knicks'i 102-101 mağlup etti. Malik Beasley, bitime 37.8 saniye kala attığı üçlükle maçı kazandıran basketi bulmuş oldu. Çaylak Anthony Edwards, 24 sayı atarak Timberwolves'un en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 18 sayı ve 17 ribaund ile güçlü bir double-double performansı sergiledi. Julius Randle 26 sayı ile Knicks'e liderlik etti ve ayrıca 12 ribaund ve 6 asist de ekledi. R.J. Barrett 23 sayı ve üç ribaund ile katkıda bulundu.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da Houston Rockets'ı 120-108 yendi. Brooklyn'de James Harden 17 sayı kaydetmiş olsa da, hamstring problemi ile oyunu terk etti ve sonraki maçlar için durumu tam olarak bilinmiyor. Kyrie Irving 31 sayı ve 12 asistle takımın en etkili ismi olurken, Joe Harris 28 sayı ve altı ribaund kaydetti. Altı Houston oyuncusu çift haneli skor üretti ve Kevin Porter Jr., 20 sayı ve 6 asistle başı çekti. Danuel House Jr. ise 18 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
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Dallas Mavericks, TD Garden'da Boston Celtics'i 113-108 mağlup etti. Luka Doncic, Mavericks'e 36 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle önderlik ederken, Jalen Brunson 21 sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Kristaps Porzingis ise 19 sayı, sekiz ribaund, üç blok ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Jayson Tatum 25 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile Celtics'in en skorer ismiydi. Jaylen Brown 24 sayı, dört ribaund, bir asist ve dört top çalma kaydederken, Kemba Walker 22 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve bir top çalma ile oynadı.
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Miami Heat, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 92-87 yendi. Duncan Robinson Heat'e 20 sayı, sekiz ribaund ve dört asistle önderlik etti. Jimmy Butler 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve bir blok ile oynadı. Myles Turner, 15 sayı, 6 ribaund ve 3 blok ile maçı tamamladı ve Pacers'ın en etkili ismi oldu. Caris LeVert 14 sayı ile katkıda bulunurken, Doug McDermott da benchten aynı şekilde 14 sayılık bir katkı verdi.
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Portland Trail Blazers, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 124-101 mağlup etti. Damian Lillard, Trail Blazers'a 33 sayı, 10 asist, 4 ribaund ve bir top çalma ile liderlik etti. CJ McCollum 24 sayı, altı asist, üç ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynadı. Jerami Grant, 30 sayı, dört asist, iki ribaund, üç blok ve bir top çalma ile Pistons'ın en skoreriydi. Hamidou Diallo ise 19 sayı, yedi ribaund, üç asist, bir tteal ve bir blok kaydetti.