NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
18 Şubat 2021 10:15
114
NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
214
Utah Jazz, Staples Center'da ev sahibi LA Clippers'ı 114-96 devirdi. Jazz'de Donovan Mitchell, 24 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve dört top çalma ile takımının en skorer ismiydi. Rudy Gobert 23 sayı, 20 ribaund ve iki blokluk bir katkı sağlarken, Jordan Clarkson 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Clippers'ta en skorer oyuncu, 16 sayı, altı ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynayan Lou Williams'yı. Reggie Jackson ise 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.
314
Golden State Warriors, konuk Miami Heat'i Chase Center'da 120-112 mağlup etti. Son çeyrekte ve uzatmada 25 sayısının 17'sini bulan Stephen Curry, Warriors'ın en etkili ismi oldu ve ayrıca yedi ribaund ve 11 asist de kaydetti. Andrew Wiggins 23 sayı ve sekiz ribauntla oynarken, Kelly Oubre Jr 23 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve üç top çalma ile, Kent Bazemore ise 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı. Heat'te Jimmy Butler 13 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve üç top çalma ile triple-double yaparken, Bam Adebayo 24 sayı, 5 ribaund, yedi asist ve iki blokla takımının en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn ise 19 sayı ve iki asistlik bir katkı sağladı.
414
Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk Oklahoma City Thunder'ı 122-113 yıktı. Grizzlies'de Jonas Valanciunas, 22 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle takımın en etkili ismiydi. Grayson Allen da 22 sayı kaydetti ve ayrıca 4 ribaund ve 3 asist ekledi. Ja Morant 15 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle triple-double yaparken, Dillon Brooks 17 sayılık bir katkı sağladı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 22 sayı, üç ribaund ve altı asistle takımına liderlik etti. Darius Bazley 18 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynarken, Mike Muscala 21 sayı ve 3 ribaund kaydetti.
514
Detroit Pistons ile Dallas Mavericks arasında dün gece American Airlines Center'da oynanması planlanan maç, hava koşulları nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendi.
614
Portland Trail Blazers, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 126-124 devirdi. Karşılaşmayı 43 sayı, 16 asist ve 4 ribaund ile tamamlayan Damian Lillard, Trail Blazers'ı 16.5 saniye kala bulduğu sayıyla öne geçirdi ve yine kritik anda takımını kurtaran isim oldu. Gary Trent Jr. ise 23 sayıyla maçı tamamladı. Pelicans'da Zion Williamson 36 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Lonzo Ball 21 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve bir top çalmalık bir katkı sağladı.
714
Washington Wizards, Capital One Arena'da konuk Denver Nuggets'ı 130-128 yendi. Wizards'ta Davis Bertans 35 sayı atarak kariyer rekorunu kırarken, Bradley Beal 25 sayı, 10 asist ve 4 ribaundla, Russell Westbrook ise 12 sayı, 13 ribaund ve 12 asistlik bir triple-double'la katkı sağladı. Jamal Murray, 35 sayı, 9 ribaund, 6 asistle Nuggets'ın en skoreriydi. Nikola Jokic de 33 sayı, 9 ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
814
Washington Wizards, Capital One Arena'da konuk Denver Nuggets'ı 130-128 yendi. Wizards'ta Davis Bertans 35 sayı atarak kariyer rekorunu kırarken, Bradley Beal 25 sayı, 10 asist ve 4 ribaundla, Russell Westbrook ise 12 sayı, 13 ribaund ve 12 asistlik bir triple-double'la katkı sağladı. Jamal Murray, 35 sayı, 9 ribaund, 6 asistle Nuggets'ın en skoreriydi. Nikola Jokic de 33 sayı, 9 ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
914
Chicago Bulls, United Center'da Detroit Pistons'ı 105-102 yıktı. Bulls yıldızı Zach LaVine, 37 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile takımın en etkili ismi oldu. Wendell Carter Jr. ise 18 sayı, üç ribaund, iki blok ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Jerami Grant, Pistons için 43 sayı bulmuş olsa da galibiyete yeterli olmadı. Saddiq Bey ve Delon Wright ise, 12'şer sayılık bir katkıda bulundular.
1014
San Antonio Spurs ve Cleveland Cavaliers arasında dün gece Quicken Loans Arena'da oynanması planlanan maç, NBA'in sağlık protokolü nedeniyle ertelendi.
1114
Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Houston Rockets'ı 118-113 yendi. Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaund, 9 asist, iki top çalma ve bir blokla 76ers'ın en skorer ismi oldu. Seth Curry 25 sayı, 5 asist, iki ribaund ve iki top çalma ile, Tobias Harris 24 sayı ve 15 ribaundla, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 5 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamladı. John Wall 28 sayı ile Rockets'ın en skoreri olurken, ayrıca yedi asist, üç ribaund, iki top çalma ve bir blok kaydetti. DeMarcus Cousins ise 19 sayı, sekiz ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blokluk bir katkıda bulundu.
1214
Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Houston Rockets'ı 118-113 yendi. Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaund, 9 asist, iki top çalma ve bir blokla 76ers'ın en skorer ismi oldu. Seth Curry 25 sayı, 5 asist, iki ribaund ve iki top çalma ile, Tobias Harris 24 sayı ve 15 ribaundla, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 5 sayı ve 3 ribaundla maçı tamamladı. John Wall 28 sayı ile Rockets'ın en skoreri olurken, ayrıca yedi asist, üç ribaund, iki top çalma ve bir blok kaydetti. DeMarcus Cousins ise 19 sayı, sekiz ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blokluk bir katkıda bulundu.
1314
Chicago Bulls ile Charlotte Hornets arasında dün gece Spectrum Center'da oynanması planlanan maç, NBA'in sağlık protokolü nedeniyle ertelendi.
1414
Orlando Magic, konuk ekip New York Knicks'i Amway Center'da 107-89 mağlup etti. Terrence Ross 30 sayı, altı ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blokla Magic'in en skorer ismi oldu. Nikola Vucevic 16 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve bir top çalma ile oynarken, Evan Fournier 19 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve bir top çalma kaydetti. J ulius Randle 36 dakikada 25 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynayarak Knicks'in en skorer ismi oldu. RJ Barrett ise 15 sayı, yedi ribaunt, top çalma ve 1 blok maçı tamamladı.