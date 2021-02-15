NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
15 Şubat 2021 10:01
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Denver Nuggets, konuk Los Angeles Lakers'ı Ball Arena'da 122-105 yıktı. Nuggets'ın liderliğini Nikola Jokic, 23 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle yaptı. Jamal Murray ise 25 sayı, altı ribaund ve dört asist kaydetti. Lakers'ın yedi maçlık galibiyet serisinin bozulmasının yanı sıra, Anthony Davis'i ise aşil sakatlığı (kopma değil) ile ikinci çeyreğin sonlarında kaybetti. Davis, maçtan ayrılamdan önce 15 sayı ile oynamıştı. LeBron James 22 sayı, 10 ribaund ve 9 asist ile oynarken, Kyle Kuzma da benchten 19 sayı ve sekiz ribaundlık bir katkı sağladı.
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LA Clippers, Staples Center'da konuk Cleveland Cavaliers'ı 128-111 yendi. Sakatlıkları dolayısıyla karşılaşmayı Paul George (ayak) ve Kawhi Leonard'dan (bacak) mahrum oynayan Clippers'ta, maçın en etkili ismi 30 sayıyla ve 10 asistle oynayan Lou Williams oldu. Serge Ibaka 21 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve iki blok ile oynarken, Marcus Morris benchten 23 sayı, altı ribaund ve iki blokluk başarılı bir katkı sağladı. Cavaliers, 22 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydeden Collin Sexton liderliğinde ilerledi. Darius Garland 20 sayı, altı asist ve iki top çalma ile, Jarrett Allen 15 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle, milli oyuncumuz Cedi Osman ise benchten 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle katkı verdi.
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Portland Trail Blazers, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 121-118 mağlup etti. Maçı kazandıran basketi bulan Damian Lillard, 34 sayı 11 asistle Trail Blazers'a liderlik ederken, Carmelo Anthony de benchten 15 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Luka Doncic, Mavericks'e 44 sayı, dokuz asist ve yedi ribaundla liderlik etmiş olsa da eforu yetersiz kaldı. Kristaps Porzingis ise 18 sayı, 8 ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynadı.
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Memphis Grizzlies, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 124-110 mağlup etti. Grizzlies'de Jonas Valanciunas 25 sayı, 12 ribaund ve iki asistle takımın en skorer ismi oldu. Dillon Brooks ise 22 sayı, üç ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı. Kings'de en etkili oyuncu, 23 sayı, 2 ribaund ve 9 asist ile oynayan De'Aaron Fox'tı. Diğer dört ilk beş oyuncusu toplamda yalnızca 29 sayı, 15 ribaund ve 5 asist kaydedebildi. Çaylak Tyler Haliburton ise benchten 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmalık bir katkı sağladı.
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Phoenix Suns, PHX Arena'da konuk Orlando Magic'i 109-90 devirdi. Devin Booker 27 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile Suns'a liderlik etti. Mikal Bridges 21 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma ile, Chris Paul ise 12 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı. Terrence Ross 23 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve bir blokla Magic'in en etkili ismiydi. Nikola Vucevic 14 sayı, 10 ribaund, iki top çalma ve bir blok kaydetti.
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Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da Milwaukee Bucks'ı 114-109 yıktı. Justin Jackson, Thunder'a 22 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve bir top çalma ile liderlik etti. Al Horford 20 sayı, 9 asist ve yedi ribaund ile, Luguentz Dort 19 sayı, yedi ribaund, iki asist ve iki top çalma ile, Darius Bazley ise 18 sayı, beş masa, üç asist ve iki top çalma ile oynadı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, ayrıca üç top çalma ve üç blok da kaydetti. Khris Middleton 23 sayı, üç ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok ile, Bobby Portis ise 21 sayı, 6 ribaund ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.
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San Antonio Spurs, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 122-110 yendi. Dejounte Murray 26 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve iki top çalma ile Spurs'ün en etkili ismi olurken, Derrick White 25 sayı, dört asist ve üç top çalma ile, Jakob Poeltl sekiz sayı, 12 ribaund, üç blok ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Terry Rozier, Hornets'a 33 sayı, yedi ribaund, üç asist, iki top çalma ve bir blokla liderlik etti. Malik Monk 23 sayı, dört ribaund ve iki asistle, LaMelo Ball ise 17 sayı, 12 ribaund, sekiz asist, üç top çalma ve bir blokla oynadı.
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Minnesota Timberwolves, Tampa'daki Amalie Arena'da Toronto Raptors'ı 116-112 yıktı. Karl-Anthony Towns ve Malik Beasley, Timberwolves'a 20'şer sayıyla liderlik ederken, Towns ayrıca 11 ribaund, üç asist, bir top çalma ve üç blok ile, çaylak Anthony Edwards ise 18 sayı, yedi ribaund, üç asist ve bir top çalma ile oynadı. Kyle Lowry, Raptors'a 24 sayı, dört ribaund, dört asist ve iki top çalma ile liderlik ederken, Norman Powell ve Fred VanVleet 22'şer sayı ile oynadılar. Pascal Siakam ise 18 sayı, sekiz ribaund, altı asist, iki top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı.
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Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da New Orleans Pelicans'ı 123-112 devirdi. Josh Jackson, Pistons'a 21 sayı ve 3 ribaund ile liderlik etti. Svi Mykhailiuk 18 sayı ile oynarken, Mason Plumlee 17 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, Delon Wright da Plumlee gibi 17 sayı kaydetti. Zion Williamson ve Brandon Ingram, Pelicans'a 26'şar sayı ile liderlik ettiler. Steven Adams ve Lonzo Ball ise 13'er sayı buldular.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da Boston Celtics'i 104-91 mağlup etti. Bradley Beal tek maçlık yokluğundan döndü ve 35 sayı, yedi ribaund, beş asist ve iki top çalma ile Wizards'a liderlik etti. Russell Westbrook 13 sayı, 11 asist ve 9 ribaund ile triple-double'ın kıyısından döndü. Rui Hachimura 15 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Karşılaşmada hücum tarafında genel anlamda sıkıntı çeken Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, bunun bir özeti gibiydi ve 3/14 şut isabetiyle 6 sayıda kaldı. Kemba Walker ve Jaylen Brown 25'er sayı bulmuş olsalar da, hiçbir Boston oyuncusu 10'dan fazla sayı üretemedi.