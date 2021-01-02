NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
NBA'de bugün 10 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
02 Ocak 2021 10:41
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NBA'de bugün 10 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
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Portland Trail Blazers, Chase Center'da Golden State Warriors'ı 123-98 yendi. Damian Lillard, Trail Blazers'a 34 sayı ile liderlik ederken, performansına sekiz asist, dört ribaund ve bir top çalma da ekledi. CJ McCollum 28 sayı, dört asist, bir ribaunt ve üç top çalma ile, Carmelo Anthony 18 sayı, 5 ribaund, bir asist ve bir blokla oynadı. Anfernee Simons 11 sayı ve altı ribaund ile maçı tamamladı. Robert Covington sekiz sayı, 11 ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Derrick Jones, Jr. ve Jusuf Nurkic 8'er sayı ve 8'er ribaundla eşit performanslar sergilerken, Jones ayrıca beş de top çaldı. Warriors'ta Stephen Curry, 26 sayı, sekiz ribaund ve beş asistle takımının en skoreriydi. Andrew Wiggins 15 sayı, dört ribaund, bir asist ve iki blok ile kendisini takip etti. Eric Paschall 13 sayı, dört ribaund, bir asist ve bir blok katkıda bulundu. Kelly Oubre 10 sayı, 4 ribaund ve bir blok ekledi. Draymond Green, ayak sakatlığından iyileştikten sonra sezonda ilk maçına çıktı ve 18 dakikada skor üretmese de, dört ribaund, dört asist ve bir top çalma kaydetti.
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da LA Clippers'ı 106-100 mağlup etti. Jazz'de Mike Conley 33 sayı, yedi asist, iki ribaund ve bir top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Donovan Mitchell 15 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti. Derrick Favors 14 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Rudy Gobert 12 sayı, dokuz ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Joe Ingles ise 11 sayı atıp, sekiz ribaund alarak yedi asist yaptı. Clippers'ta Paul George 25 sayı ile ekibin en skoreri olurken, sekiz ribaund, dört asist, altı top çalma ve bir blok da ekledi. Kawhi Leonard 20 sayı, 16 ribaund, 9 asist ve 3 blok ile sağlam bir performans ortaya koydu. Serge Ibaka 13 sayı, dört ribaund, bir asist ve iki blok kaydetti. Ivica Zubac da 12 sayı attı.
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Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı Pepsi Center'da 106-103 yendi. Deandre Ayton ve Devin Booker, 22'şer sayı ile ekibin en skorerleri olurlarken, Ayton performansına ayrıca 11 ribaund ekledi. Chris Paul 21 sayı, altı asist, beş ribaund ve bir blok ile katkıda bulundu. Mikal Bridges 14 sayı, iki asist ve bir ribaund ile oynarken, Cameron Johnson ve Langston Galloway 9'ar sayı kaydettiler. Nuggets'ta Jamal Murray, tek maçlık yokluğundan dönerek 31 sayı, beş asist, dört ribaund ve iki top çalma ile ekibin en skorer ismi oldu. Nikola Jokic 17 sayı, 11 asist, 9 ribaund ve bir top çalma ile, Paul Millsap ise 15 sayı, 5 ribaund, bir asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Monte Morris de 10 sayı, üç ribaund ve iki asist ekledi.
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Los Angeles Lakers, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 109-103 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile ekibin en skoreri oldu. LeBron James 26 sayı, 11 ribaund, 10 asist ve iki top çalma ile yine çok güzel bir gece geçirdi. Dennis Schröder 15 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynarken, Kyle Kuzma 11 sayı ve 4 ribaund ile benchten gelen en etkili isim oldu. Montrezl Harrell da ayrıca benchten 11 ribaundlık bir katkı verdi. Spurs'de Keldon Johnson, kariyer rekorunu kırarak 26 sayı attı ve 10 da ribaund aldı. DeMar DeRozan 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asist ile oynadı. Dejounte Murray 12 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Rudy Gay benchten 15 sayı, üç ribaund ve iki asistlik bir katkı verdi.
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Washington Wizards, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'ı 130-109 yendi. Wizards'ta 31 sayı, üç ribaund ve yedi asist ile oynayan Bradley Beal, ekibin en etkilisiydi. Thomas Bryant hiç şut kaçırmayarak, 7/7 isabetle 18 sayı, 7 ribaund ve 2 asist kaydetti. Deni Avdija 11 sayı, yedi ribaund, üç asist ve üç top çalma ile oynarken, Robin Lopez 11 sayı, altı ribaund ve üç blok kaydetti. Timberwolves'da Malik Beasley 21 sayı ve üç ribaund ile takımının en etkilisiydi. D'Angelo Russell 14 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynarken, Naz Reid yine ilk beş başladı ve 7/10 isabetle 17 sayı, altı ribaund ve iki blok kaydetti. Anthony Edwards, 17 sayı, iki ribaund ve iki asistle benchin en etkilisi oldu.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Chicago Bulls'u 126-96 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo 27 dakikada 29 sayı, 12 ribaund, sekiz asist, iki top çalma ve iki blokla Bucks'a liderlik etti. Bobby Portis, benchten gelip 25 dakika oynadığı maçta 13 sayı, 12 ribaund ve iki blok kaydederken, Bryn Forbes, 22 dakikada 6/9 şut isabetiyle 18 sayı ekledi. 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamlayan Zach LaVine liderliğindeki Bulls için dört oyuncu çift haneli skor üretti. Denzel Valentine 14 sayı ve 5 ribaundla, Wendell Carter Jr. ve Coby White ise 12'şer sayıyla oynadılar.
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Atlanta Hawks, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 114-96 yıktı. Altı Atlanta oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta, şaşırtıcı bir şekilde lider skorer Trae Young değildi (21 sayı, yedi asist ve beş ribaund). Takım lideri, 23 sayı bulan De'Andre Hunter'dı. John Collins 20 sayı bulurken, Clint Capela ve Cam Reddish 12'şer sayıyla katkıda bulundular. Reddish yedi ribaund, Capela da 11 ribaund ve altı asist ekledi. Nets tarafında Kevin Durant 28 sayı atmış olsa da, çabaları Nets'i galibiyete taşımak için yeterli olmadı. Kyrie Irving 18 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparken, aynı zamanda dört asist ve iki top çalma da kaydetti. Joe Harris, Nets'in hücum çabasına 12 sayıda katkıda bulundu. Başka hiçbir Brooklyn oyuncusu 10 sayıya ulaşamadı.
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Memphis Grizzlies, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 108-93 yendi. Grizzlies'de en etkili isim, 21 sayı, üç ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynayan Dillon Brooks'tu. Kyle Anderson 18 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve iki top çalma kaydetti. Brandon Clarke 14 sayı, dört ribaund, üç asist ve iki blok ile oynarken, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Tyus Jones da benchten 12 asistle katkı yaptı. Hornets'ta Bismack Biyombo 16 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle ekibin en etkili ismiydi. Terry Rozier ve Devonte' Graham backcourtlar adına unutulmak istenecek bir gece yaşarlarken, toplamda 2/21 şut isabetiyle yalnızca 9 sayı kaydedebildiler. LaMelo Ball 15 sayı, üç ribaund, altı asist ve iki top çalma ile benchten güzel bir oyun sergiledi. Gordon Hayward ise 14 sayı ve üç ribaund ile oynadı.
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Detroit Pistons, Little Caesars Arena'ya konuk olan Boston Celtics'i 96-93 devirdi. Jerami Grant, 24 sayı ile Pistons'ın en skoreri olurken, Saddiq Bey 17 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalma ekledi ve Derrick Rose da 24 dakikada 17 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydetti. Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile ekibe liderlik etti. Jaylen Brown 25 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 blok ile kendisini takip ederken, Marcus Smart 13 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Miami Heat'i 93-83 mağlup etti. Mavs'de Luka Doncic 27 sayı, 15 ribaund ve yedi asistle oynayarak, ekibin en etkili oyuncusu konumundaydı. Tim Hardaway Jr. 18 sayı ve üç asistle oynarken, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 5 ribaund ile katkıda bulundu. Josh Richardson ise 11 sayı, üç ribaund ve üç asist ekledi. Heat tarafında Bam Adebayo 19 sayı, 11 ribaund, iki asist ve dört top çalma ile maçı tamamlarken Jimmy Butler ise 0/6 şut isabetiyle yalnızca iki sayı bularak hayal kırıklığı yarattı. Tyler Herro 11 sayıyla, Avery Bradley ise benchten gelerek 15 sayıyla oynadı. Goran Dragic 10 sayı, beş ribaund ve yedi asistle katkıda bulundu.