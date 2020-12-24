NBA Bugün 12 maçla devam etti, işte tüm sonuçlar ve önemli istatistikler
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bugün 12 maç oynandı. Oklahoma City-Houston Rockets maçı ise Koronavirüs sorunları sebebiyle ertelendi.
24 Aralık 2020 10:57
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk Dallas Mavericks'i 106-102 yendi. Suns'da 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydeden Devin Booker, takımı için en etkili isim oldu. Mikal Bridges 18 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydederken, Deandre Ayton 13 sayı, 8 ribaund ve iki blok ile oynadı. Takımıyla ilk maçında Chris Paul, sekiz sayı, dört ribaund ve beş asistle karşılaşmayı tamamladı. Cameron Johnson 15 sayı ile benche liderlik etti. Mavericks'te 32 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile oynayan Luka Doncic ekibin en skorer oyuncusuydu. Dorian Finney-Smith 11 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Tim Hardaway Jr ve Josh Richardson, 12'şer sayı kaydettiler. Jalen Brunson 12 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle bench ekibine liderlik etti.
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Utah Jazz, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 120-100 mağlup etti. Jazz'de en etkili isim, 20 sayı, 17 ribaund ve 2 asist ile oynayan Rudy Gobert oldu. Donovan Mitchell da 20 sayı kaydederek, ayrıca üç ribaund ve beş asist de ekledi. Bojan Bogdanovic 15 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile oynarken, Joe Ingles benchten 14 sayı, 5 ribaund ve 7 asistlik bir katkı yaptı. Mike Conley 18 sayı, üç ribaund ve iki asistle oynadı. Trail Blazers'a 23 sayı, 4 ribaund ve 3 asist yapan CJ McCollum, takımın en skoreri oldu. Damian Lillard ilk yarıyı skorsuz tamamladığı maçta toplamda 9 sayı, 4 ribaund ve 7 asist kaydetti. Jusuf Nurkic 13 sayı, üç ribaund ve üç asist ile oynarken, Carmelo Anthony 15 sayı ve dört ribaund ile katkı verdi.
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Sacramento Kings, Ball Arena'da ev sahibi Denver Nuggets'ı uzatmalarda 124-122 yıktı. Kings'in en skorer ismi, 22 sayı, dört ribaund ve üç asist kaydeden Buddy Hield oldu. Harrison Barnes 21 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile oynarken, De'Aaron Fox 21 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı. Marvin Bagley III 13 sayı ve 9 ribaund, Cory Joseph ise benchten 15 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydetti. Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 15 ribaund ve 14 asistle harika bir triple-double yapmasına rağmen bu yeterli olmadı. Michael Porter Jr 24 sayı, beş ribaund, iki top çalma ve üç blokla oynadı. Will Barton 16 sayı ve 5 asistle bench kadrosuna liderlik etti. Paul Millsap 16 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.
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San Antonio Spurs, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 131-119 mağlup etti. Spurs'de DeMar DeRozan 28 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile, Dejounte Murray 21 sayı, altı ribaund, dokuz asist ve iki top çalma ile oynadı. LaMarcus Aldridge 20 sayı kaydetti. Keldon Johnson ve Lonnie Walker ise 16'şar sayı kaydettiler. Ja Morant 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, 9 da asist yaptı. Dillon Brooks 16 sayı, dört ribaund, altı asist ve iki top çalma kaydetti. Jonas Valanciunas 15 sayı, 13 ribaund ve iki asist ile oynadı. Brandon Clarke, 10 sayı ve 3 ribaund ile benchten gelen en etkili oyuncu oldu.
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Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons'ı konuk ettiği Target Center'da 111-101 galip geldi. Karl-Anthony Towns, 30 dakika süre aldığı maçta 22 sayı, 11 ribaund, yedi asist, iki blok ve bir top çalma ile oynayarak, altı oyuncusu çift haneli skor üreten Timberwolves'da en etkili isim oldu. Malik Beasley 23 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma ile kendisini takip ederken, D'Angelo Russell benchten 18 sayı, 5 ribaund, 4 asistlik bir katkı verdi. Pistons tarafında Josh Jackson 19 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve bir top çalma ile ekibe liderlik etti. Blake Griffin 15 sayı, yedi ribaund, iki asist ve bir blok ile oynarken, Derrick Rose 15 sayı, altı asist, iki top çalma ve bir blok ile oynadı.
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Atlanta Hawks, Chicago Bulls'u United Center'da 122-104 yendi. Yedi Hawks oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta, Trae Young 37 sayı, yedi asist ve altı ribaundlık performansıyla öne çıktı. Cam Reddish 15 sayı bulurken, John Collins 14 sayı, dört ribaund ve iki asistle maçı tamamladı. Danilo Gallinari 13 sayı ve dört ribaund ile, Bogdan Bogdanovic ise benchten gelerek 15 sayı ile oynadı. Bulls'da Zach LaVine ve Lauri Markkanen sırasıyla 22 ve 21 sayı ile katkıda bulundular. Otto Porter benchten gelerek 14 sayı ile etki yaratırken, çaylak Patrick Williams ilk kariyer ilk beş maçında 16 sayı ve dört ribaund ile maçı tamamladı. Başka hiçbir Chicago oyuncusu 10 sayıdan fazla skor üretemedi.
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New Orleans Pelicans, ev sahibi Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 113-99 mağlup etti. Brandon Ingram, 37 dakika süre aldığı maçta 24 sayı, 11 asist, 9 ribaund, üç top çalma ve bir blok kaydederek ekibin en etkili ismi oldu. Eric Bledsoe, Pelicans'la ilk maçında 18 sayı, 6 asist, iki ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynarken, Lonzo Ball 16 sayı, beş ribaund, iki asist, iki blok ve bir top çalma ekledi. Zion Williamson 29 dakikada 15 sayı, 10 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Pascal Siakam 20 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Raptors'ın en skorer ismiydi. Kyle Lowry 18 sayı ve 10 asist ile oynarken, Norman Powell ve Chris Boucher 12'şer sayı attılar. Aron Baynes 11 sayı ve 9 ribaundla oynayarak, yeni takımıyla ilk maçında etkili oldu.
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Boston Celtics, TD Garden'da Milwaukee Bucks'ı 122-121 mağlup etti. Jayson Tatum, Milwaukee'nin son MVP'si Giannis Antetokounmpo üzerinden 0.4 saniye kala attığı üçlükle, takımına galibiyeti getirmiş oldu. Bucks'ın son pozisyonunda Antetokounmpo iki serbest atış kazanırken, bunların yalnızca birinde isabet bulunca, ev sahibi takım bir sayılık farkla galibiyete ulaştı. Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, beş ribaund, dört asist, iki top çalma ve bir blok ile oynayarak ekibin en skoreri oldu. Tatum 30 sayı, yedi ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti. Jeff Teague 19 sayı, dört asist, üç ribaund, iki top çalma ve bir blok ile oynadı. Tristan Thompson 12 sayı, 8 ribaund ve bir asist ekledi. Antetokounmpo, 35 sayı, 13 ribaund, iki asist ve iki blokla Bucks'ın en etkili ismi oldu. Khris Middleton 27 sayı ve 14 ribaund ve 8 asistle kendisini izledi. Jrue Holiday 25 sayı, altı ribaund, üç asist, iki top çalma ve bir blokla oynadı. Donte DiVincenzo 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 113-107 mağlup etti. Joel Embiid, 35 dakikada 29 sayı ve 14 ribaundla oynayarak, 76ers'ın en etkili ismi oldu. Sixers için beş oyuncu çift haneli skor üretti. Benchten gelen Shake Milton 19 sayı ile oynarken, Ben Simmons 16 sayı, dokuz ribaunt, yedi asist, üç blok ve iki top çalma kaydetti. Dwight Howard benchten geldiği 13 dakikada dört sayı, 10 ribaund, iki asist ve bir blokla etkili oldu. Temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 11 sayı ile oynadı. Wizards'ta Bradley Beal, 31 sayı ile ekibin en skoreriydi. Mağlubiyete rağmen, Russell Westbrook yeni takımıyla sağlam bir başlangıç yaptı ve 36 dakikada 21 sayı, 15 asist ve 11 ribaund istatistiklerine ulaştı. Wizards için çift hanelerde skor üreten diğer oyuncular, 10 sayı ve 5 ribaund kaydeden Thomas Bryant ve benchten gelerek 14 sayı atan Davis Bertans oldu.
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Orlando Magic, Miami Heat'i Amway Center'da 113-107 yendi. Bam Adebayo 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve bir blok ile oynayarak Heat'te en etkili performans gösteren isim oldu. Jimmy Butler 19 sayı, yedi asist, üç ribaund ve yedi top çalma ile, Goran Dragic ise 20 sayı, yedi asist, dört ribaund ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Duncan Robinson 14 sayı, beş ribaund ve bir asist kaydetti. Tyler Herro 13 sayı, altı ribaund ve dört asistle karşılaşmayı tamamladı. Magic'te Evan Fournier 25 sayı, dört asist ve üç top çalma ile ekibin en etkili ismi olurken, Aaron Gordon 20 sayı, yedi ribaunt ve dört top çalma kaydetti. Terrance Ross 19 sayı, üç ribaund, bir asist ve bir top çalma ekledi. Nikola Vucevic ve Markelle Fultz, 15'er sayı kaydederlerken, Vucevic 11 ribaundlık bir katkıda da bulundu.
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Indiana Pacers, Bankers Life FieldHouse'da New York Knicks'i 121-107 yendi. Domantas Sabonis, Pacers'ta 32 sayı, 13 ribaund ve beş asistlik performansıyla ekibin en etkili ismi oldu. Víctor Oladipo 22 sayı, Malcolm Brogdon 21 sayı ve sekiz asist kaydetti. Doug McDermott 13 sayı, altı ribaund ve iki asistle oynadı. R.J. Barrett, 26 sayılık bir performansla Knicks'te en skorer isim oldu ve ayrıca 8 ribaund ve 5 asist de kaydetti. Julius Randle, 35 dakikada 17 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle oynadı. Reggie Bullock 11 sayı ile oynarken, Alec Burks benchten gelerek 22 sayı kaydetti.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Charlotte Hornets'i 119-114 mağlup etti. Yedi Cavaliers oyuncusunun çift hanelerde sayı ürettiği karşılaşmada Collin Sexton 25 sayı, 5 asist ve iki ribaund ile oynadı. Darius Garland 22 sayı ve altı asist kaydederken, Larry Nance 13 sayı, 13 ribaund ve sekiz asistle katkıda bulundu. Andre Drummond ise 14 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı. Terry Rozier 42 sayı, üç ribaund ve iki asistle etkileyici bir performans sergilese de, galibiyet için yeterli olmadı. Hornets'ta Gordon Hayward, ekiple ilk maçında 28 sayı, dört ribaund ve yedi asist kaydetti. Çaylak LaMelo Ball, benchten gelerek 16 dakika süre aldı, 3 asist kaydetmiş olsa da skor üretmedi.