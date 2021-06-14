NATO zirvesi öncesi kameralara takılanlar: İkili görüşmeler, sosyal mesafeli aile fotoğrafı, Erdoğan-Biden'dan ilk kareler
NATO Zirvesi, ittifakın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahında başladı. NATO liderlerinin bir araya geldiği zirveden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
14 Haziran 2021 15:40
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NATO Zirvesi, ittifakın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahında başladı.
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NATO liderlerinin bir araya geldiği zirveden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte NATO Karargahı'na ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
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Macron'la görüşmenin ardından Erdoğan, Britanya Başbakanı Boris Johnson'la yaklaşık 25 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
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Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüştü. Almanya, görüşmede AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs meselesinin konuşulduğunu aktardı.
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ABD Başkanı olarak ilk NATO Zirvesi'ne katılan Joe Biden ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ikili görüşme gerçekleştirdi.
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NATO liderleri, geleneksel aile fotoğrafını sosyal mesafeye uygun bir şekilde çektirdi.
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Türkiye saatiyle 18.00'de ikili görüşme gerçekleştirecek ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesi sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.