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NATO hava savunma sistemi Kahramanmaraş'ta

07 Haziran 2016 20:14

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Suriye'den gelebilecek ‘olası’ saldırılara karşı NATO'dan gönderilen hava savunma sistemi Kahramanmaraş'a ulaştı.

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Alman Patriot Birliği'nin 3 yıllık görevinin dolması ve 2015'in son aylarında kentten ayrılmasıyla Kahramanmaraş'a gelerek hava savunma sistemi kurulumu ile arazi koşullarını inceleyen İtalyan askeri heyetinin ardından, hava savunma sistemini taşıyan askeri araçların sevkiyatına başlandı.

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İtalya'dan deniz yoluyla İskenderun Limanı'na oradan da polis ve askerlerin yoğun güvenlik önlemi altında karayoluyla Kahramanmaraş'a getirilen konvoyda 36 TIR yer alıyor.

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Tırlarda füze bataryaları, askeri, teknik ve sağlık malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

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Konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında Gazi Kışlası'na alındı.

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NATO'dan sevkiyatın ilerleyen günlerde de süreceği ifade edildi.

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Almanya'nın 'Operation Active Fence' misyonu kapsamında, Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na yerleştirilen patriot hava savunma sistemleri bölgede yaklaşık 3 yıl kalmıştı.

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