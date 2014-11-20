National Geographic'ten 2014'ün en iyi doğa fotoğrafları
20 Kasım 2014 13:41
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Doğa Kategorisi Birincisi - Kocaeli'nin Arızlı bölgesinde çıkan yangında helikopter ağaçların yanık iskeletlerinin üzerinde büyük bir mücadele veriyor. Gökyüzünü kaplayan dumanı, kuşların çırpınışını ve ağaçların yanarken çıkardığı sesi hafızasından silemediğini söyleyen Ahmet Turan Kural, bu çarpıcı fotoğrafla "Doğa" kategorisinde birinciliğe hak kazandı.
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Doğa Kategorisi İkincisi - Hatice Ünal, Alzheimer hastası olan annesine balkonda kahvaltı hazırlarken yavru kırlangıçların sesi çalınmış kulağına. Ayva dalında sıraya giren yavrularını besleyen anne kırlangıç, Ünal'ın annelik özverisini iliklerine kadar hissettirerek bu anı ölümsüzleştirmesini sağlamış. Fotoğraf aynı zamanda kendisini "Doğa" kategorisinde ikinciliğe taşıdı.
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Doğa Kategorisi Üçüncüsü - Hayvanların değişen çevreyle ilişkileri çarpıcı fotoğraflar çıkarabiliyor ortaya. Türkiye'de yol kenarında bir kedi görmekle Dubai'de yol kenarında bir deve görmek belki denk sayılabilir. Gözlerimizin alıştığı sahnelerin aslında normal olmayabileceğinin kanıtı niteliğindeki fotoğraf, Sedef Işık'a "Doğa" kategorisinde üçüncülük getirdi.
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Doğa kategorisinde ön elemeyi geçen diğer fotoğraflardan bazıları şöyle...