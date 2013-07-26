National Geographic'le 125 yıl

National Geographic'in 125'inci yıldönümü kapsamında internet müzayedesine çıkartılan fotoğraflar yayınlandı. Kalküta'dan tipik bir sokak manzarası.
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Müzayedenin ismi 'Sınırsız: National Geographic fotoğraflarıyla 125 Yıl' Christie's müzayede salonu hem eskiden hem de günümüzde fotoğraflarlo 29 Temmuz tarihine kadar açık artırmada tutacaklarını açıkladı.
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Christie's ve National Geopgraphic internet müzayedesine giren 125 eseri birlikte seçti. Bazı fotoğraflar ilk defa satışa çıkarıldı. Buenos Aires'te Newton W. Gullick'in kamerasıyla yakaladığı bu balon satıcısının fotoğrafı bunlardan sadece bir tanesi.
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Nadir baskılar ve arşivden çıkma 1982 tarihli bu fotoğraf ve bunun gibi eserlere koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi beslenyor. California'da kerestecileri gösteren bu fotoğraf N.E.Beckwith tarafından çekilmiş.
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Bir Adelie pengueni, buzullar arasında zıplarken Ralp Lee Hopkins'in kadrajına takıldı.
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Alaska'daki doğal park'ta Joel Sartore, bir somonu mideye indirmek üzere olan bu boz ayının pozunu yakalamıştı.
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Terra Nova isimli gemi, Güney Kutbu'nda seyrederken, Herbert G. Ponting'in kamerasında ölümsüzleşti.
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Washington merkezli bir fotoğrafçı Jodi Cobb, National Geographic himayesinde 30'dan fazla projede yer aldı. Bu fotoğrafta Çin'den, Asker üniforması giymiş karnını doyuran bir çocuk.
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Steve Winter'in objektifinden kaçmayan bu kar leoparnın fotoğrafı, Kaşmir'de uzaktan kumandalı bir kamera ile çekildi.
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Londra'dan Avustralya'ya 1919'daki ilk uçak seferini yeniden canlandıran Vickers Vimy isimli uçağın taklidi, Mısır'dan geçerken piramitlerin üzerinden geçerken James L. Sntansfield tarafından fotoğraflandı.