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National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu

02 Ağustos 2017 22:01

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Tarun Sinha - "Crocodiles at Rio Tarcoles" (Tarcoles Nehri'ndeki Timsahlar)

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Misha De-Stroyev, Norveç'in Lofoten adalrında yer alan futbol sahasının büyüklüğünü vurgulayan "Henningsvaer Futbol Sahası" adlı çalışmasıyla, yarışmanın şehir kategorisinin üçüncülük ödülünü aldı.

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Meksikalı Sergio Tapiro Velasco, çektiği bu fotoğrafla National Geographic Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı ödülünün sahibi oldu.

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Andy Young - "Walled City" (Örülmüş Şehir)

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Fotoğrafçı Norbet Fritz'in "Levels of reading" (Okumanın aşamaları) isimli çalışması, uluslarası yarışmanın "şehir" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

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Clane Gessel'in Patagonya'da çektiği Marble Caves (Mermer Mağaralar) isimli eser "doğa" kategorisinde onursal ödül aldı.

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Türk Fotoğrafçı F. Dilek Uyar Konya'da Mevlevi bir dervişin dönerken görüldüğü "Worship" (İbadet) adlı eseriyle prestijli yarışmanın insan kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

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Hiromi Kano- "To Live" (Yaşama Doğru)

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Moin Ahmet - "The Man's Stare" (Adamın Bakışı)

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Rodney Bursiel - "Under the Vawe" ( Dalganın atında)

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Reynold Riksa Dewantara - "Mt. Bromo" (Bromo Volkan Dağı)

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Yutaka Takafuji - "Forest of Fairy" (Peri Ormanı)

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Michael Dean Morgan - "Blessings at Besakih" ( Besakih'te kutsamalar)

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Julius Y. - "Interesting Moment"( İlginç An)

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Jobit George - "Bridging Generation" ( Jenerasyonlar Arasında Köprü Kurmak)

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Shane Gross -" In Your Face" (Yüzünde)

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