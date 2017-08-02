National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu
02 Ağustos 2017 22:01
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Tarun Sinha - "Crocodiles at Rio Tarcoles" (Tarcoles Nehri'ndeki Timsahlar)
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Misha De-Stroyev, Norveç'in Lofoten adalrında yer alan futbol sahasının büyüklüğünü vurgulayan "Henningsvaer Futbol Sahası" adlı çalışmasıyla, yarışmanın şehir kategorisinin üçüncülük ödülünü aldı.
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Meksikalı Sergio Tapiro Velasco, çektiği bu fotoğrafla National Geographic Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı ödülünün sahibi oldu.
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Andy Young - "Walled City" (Örülmüş Şehir)
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Fotoğrafçı Norbet Fritz'in "Levels of reading" (Okumanın aşamaları) isimli çalışması, uluslarası yarışmanın "şehir" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
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Clane Gessel'in Patagonya'da çektiği Marble Caves (Mermer Mağaralar) isimli eser "doğa" kategorisinde onursal ödül aldı.
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Türk Fotoğrafçı F. Dilek Uyar Konya'da Mevlevi bir dervişin dönerken görüldüğü "Worship" (İbadet) adlı eseriyle prestijli yarışmanın insan kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
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Hiromi Kano- "To Live" (Yaşama Doğru)
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Moin Ahmet - "The Man's Stare" (Adamın Bakışı)
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Rodney Bursiel - "Under the Vawe" ( Dalganın atında)
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Reynold Riksa Dewantara - "Mt. Bromo" (Bromo Volkan Dağı)
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Yutaka Takafuji - "Forest of Fairy" (Peri Ormanı)
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Michael Dean Morgan - "Blessings at Besakih" ( Besakih'te kutsamalar)
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Julius Y. - "Interesting Moment"( İlginç An)
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Jobit George - "Bridging Generation" ( Jenerasyonlar Arasında Köprü Kurmak)
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Shane Gross -" In Your Face" (Yüzünde)
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