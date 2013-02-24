Nascar yarışlarında 10 araç birbirine girdi
24 Şubat 2013 15:25
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Amerika Birleşik Devletleri'nde NASCAR yarışının ilk gününde 10 aracın karıştığı bir kaza oldu
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Yaralanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı
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Florida'nın Daytona Uluslararası Pisti'nde düzenlenen yarışın son turu kaza ile sonuçlandı
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Yarışa liderlik eden aracın aniden kontrolü kaybetmesi, 10 aracın birden kaza yapmasına neden oldu
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ABD'li pilot Kyle Larson'ın aracı takla atarken, aracın parçaları tribünlere kadar ulaştı
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Pilotların burnu bile kanamazken, yaralanan izleyiciler hastaneye kaldırıldı
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