NASA'nın muhteşem uzay fotoğraflarında Türkiye de var
14 Ocak 2015 15:13
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Güney Avustralya üzerinde bir fırtına
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NASA'nın fotoğraf galerisinde Türkiye
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Büyük bir kasırganın tam karşısında
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Chicago kar yağmış hâli
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın
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Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
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Kuzey Işıkları ve İngiltere
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Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an, Rusya
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San Francisco Körfezi, ABD
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Okhotsk Denizi Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz
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Riva Del Garda, İtalya
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Brüksel ve Antwerp'te bir gece, Belçika
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Cape Cod, Massachusetts, ABD
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Sahra Çölü'nün Atlantik'e bakan tarafı
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