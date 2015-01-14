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NASA'nın muhteşem uzay fotoğraflarında Türkiye de var

14 Ocak 2015 15:13

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Güney Avustralya üzerinde bir fırtına

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Nil Nehri

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NASA'nın fotoğraf galerisinde Türkiye

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Baykal Gölü, Rusya

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Büyük Kanyon, ABD

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Büyük bir kasırganın tam karşısında

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Chicago kar yağmış hâli

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Cebelitarık Boğazı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın

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Dubai Birleşik Arap Emirlikleri

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Fuji Dağı, Japonya

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Kuzey Işıkları ve İngiltere

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Kuzey Işıkları

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Paraguay

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Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an, Rusya

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San Francisco Körfezi, ABD

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Okhotsk Denizi Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz

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Riva Del Garda, İtalya

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Mbam Nehri, Kamerun

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Brüksel ve Antwerp'te bir gece, Belçika

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Cape Cod, Massachusetts, ABD

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Sahra Çölü'nün Atlantik'e bakan tarafı

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