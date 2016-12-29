NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları
29 Aralık 2016 23:16
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26 Haziran'da çekilen bu fotoğrafta ise Stratus olarak da bilinen katman bulut topluluğu Atlas Okyanusu'nun üzerini adeta bir yorgan gibi örtüyor.
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Güney Çin Denizi üzerinde oluşan kasırgalar bu fotoğrafta hep birlikte tek bir kareye sığmış. Tarih 29 Temmuz 2016.
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Güneş, Atlas Okyanusu üzerinde batıyor. Fotoğrafın çekildiği tarih 27 Ekim. Birkaç dakika sonra Güneş'in son ışınarı da gözden kaybolunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bakıldığında tüm dünya tamamen karanlığa gömülmüş olacak.
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Uzay İstasyonu şehir ışıklarını da yakalayabiliyor. Bu fotoğraf 11 Mart'ta Dubai üzerindeyken çekilmişti.
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Uzay İstasyonu mürettebatı, Avustralya'nın güneybatısındaki muhteşem ışık şölenine de tanık olmuş. Aurora Australis olarak adlandırılan ve buzullardan yansıyan güneş ışınlarının yarattığı görüntü 11 Ağustos'ta fotoğraflanmış.
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Eylül 2016'da Uzay istasyonu Endonezya'daki Sangeang Yanardağı'nın tam üzerinden geçiyordu. Yanardağdan püsküren dumanlar fotoğrafta net biçimde görülüyor.
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Bu kare ise Afrika'daki Namib Çölü'nden. 27 Mart'ta çekilen fotoğrafta, çöldeki kum izleri soyut tabloları andırıyor.
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İran'daki Urmiye Gölü. 12 Eylül'de çekilen fotoğraf gölün alanının zaman içerisinde nasıl daraldığını net biçimde gösteriyor.
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Brezilya'daki Sao Francisco Nehri, 15 Ağustos'ta fotoğraflanmıştı. Bu nehrin kıyıları aynı zamanda Itaparica koruma alanına da ev sahipliği yapıyor.
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Mürettebatın fotoğrafladığı bir diğer yanardağ ise Japonya'nın ünlü Fuji Yanardağı. Fotoğraf 8 Şubat'ta çekilmişti. Kaynak: BBC Türkçe