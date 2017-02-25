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NASA’dan yeni gezegenlerin ‘onuruna’ poster

25 Şubat 2017 01:55

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıktaki TRAPPIST-1 yıldızı etrafında 7 Güneş Sistemi dışı gezegenin (exoplanet) keşfi anısına, özel bir ‘uzay turizmi posteri’ yayımladı.

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Keşif için özel bir internet sitesi de kurmuş olan NASA, Twitter’dan paylaştığı posterlerde, dünya büyüklüğündeki 7 gezegenden biri olan Trappist-1e’yi kullandı. Bir seyahat reklamı gibi tasarlanan posterde, Trappist-1e’nin, Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıktaki yaşanabilir bölgeler arasındaki en iyi tatil yeri olarak seçildiği vurgulandı.

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Trappist 1-d gezegeni için de bir simülasyon videosu da hazırlayan NASA Videoda, gezegenin yüzeyinden 360 derecelik bir panorama sundu.

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