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NASA'dan bugüne kadarki en detaylı Mars fotoğrafları

10 Eylül 2016 16:25

17

Mars Curiosity

27

Mars Curiosity

37

Mars Curiosity

47

Mars Curiosity

57

Mars Curiosity

67

Mars Curiosity

77

Mars Express Uydusu

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