NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
25 Nisan 2020 18:12
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz aylarda emekliye ayırdığı Spitzer Uzay Teleskobu’nun yakaladığı son görüntüyü yayınladı. Spitzer’in yakaladığı son gaz ve toz kütlesi görüntüsünde Dünya’dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıktaki California Bulutsusu görülüyor.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini 30 Ocak’ta çekmişti. Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı. İşte 17 yıl boyunca uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler...
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Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu.
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Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu.
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Spitzer ayrıca bir ötegezegenin atmosferini incelemeyi başararak bir ilke imza atmıştı.
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı
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NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı