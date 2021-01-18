NASA, Mars'a gönderilen keşif aracının görevine son verdi
Amerikan Havacılık Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen Mars'ta incelemelerde bulunan aracı InSight'ın görevine son verdi.
18 Ocak 2021 13:11
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6 aylık yolculuğun ardından yaklaşık iki yıl önce Kızıl Gezegen'e iniş yapan InSight yolun sonuna geldi.
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Engadget'ta yer alan habere göre, NASA 'Marş kaşifi' olarak da anılan InSight'ın görevine son verdi.
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Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç yüzey altında çalışma yapması için tasarlanmıştı.
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Kızıl Gezegen'de sismik incelemeler yapması beklenen araç yaşanan arızalar sonucu Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayamadı.
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NASA'nın diğer Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne inmişti.
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Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı. InSight’ın asıl görevine son verilse de sismometre ile Mars jeolojisi hakkında bilgiler edinmeye devam edecek.
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"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da kısaca "MER-B" olarak adlandırılan Opportunity de NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004'te gezegende Meridiani Planum Platosu'na inerek gezegen topoğrafyasına ilişkin gözlemler yapmaya başlamıştı.