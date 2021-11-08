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Napoli'den özel Maradona forması

08 Kasım 2021 09:46

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Dünya futbolunun efsane ismi Maradona'yı 1. ölüm yıldönümünde anmak için özel bir forma ile sahaya çıktı. İşte Napoli'nin Diego Armando Maradona forması...

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İtalya Serie A'da Hellas Verona ile karşılaşan Napoli, Diego Armando Maradona'yı anmak için özel bir forma ile sahaya çıktı.

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Üzerinde Maradona'nın silüeti bulunan forma futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. İtalyan ekibi, Kasım ayında oynayacağı maçlarda bu forma ile mücadele edecek.

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Napoli'de de forma giyen dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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