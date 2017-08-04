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Muzları sanat eserine dönüştüren sanatçı

04 Ağustos 2017 19:08

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Tasarımcı Stephan Brusche (aka iSteef), sıradan muzları birer sanat eserine dönüştürüyor.

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Hollandalı sanatçı, ilk önce bir muz kabuğu üstüne gülen surat çizerek başlamış bu işe.

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Tükenmez kalemi alıp muz kabuğunun üzerine bir şeyler çizmenin çok rahatlatıcı olduğunu fark etmiş.

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Bu muzların bir parçası heykel, bir bölümü resim ve bir bölümü de hayal gücü.

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Brusche, yenilebilir tuvaliyle sınırsız sanat eserleri yapabileceğini keşfetmiş.

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Ancak eserleri ağırlıklı olarak hayvanlar ve pop kültürden oluşuyor.

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